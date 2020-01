La Copa del Rey amenaza a Setién: "Nos pueden dar un disgusto"

El cántabro advierte de los peligros del Leganés en el segundo partido copero a vida o muerte de la historia del Camp Nou.

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa antes del partido a cara o cruz ante el en la .

Estabilidad en juego. "Mi estado emocional sigue siendo el mismo, fue una derrota dolorosa como lo fueron todas pero esto no altera nuestro funcionamiento diario salvo para corregir las cosas en las que nos hayamos podido equivocar, hay que tratar siempre de mejorar, que este equipo juegue bien y gane, emocionalmente seguimos muy estables".

Falta de delantero centro. "Estoy encantado con lo que tenemos, no vamos a negar que sería interesante que pudiera venir un jugador pero siempre cuento con lo que tengo, bienvenido será si alguien viene pero si eso no pasa estaré encantado de trabajar con lo que tengo".

Garantías ante los retos. "Vengo del barro y me he acostumbrado a trabajar con lo que tengo, si viene, bienvenido sea pero este equipo ya está preparado para competir por todo".

Perfil del nuevo delantero. "Son cosas en las que no me voy a meter, son internas y ya he hablado con quien tengo que hablar, no soy la persona indicada para hacer ningún comentario al respecto".

Carles Pérez. "Es una decisión compartida, lo que he hablado con el muchacho ha sido muy claro pero no acostumbro a hablar sobre conversaciones privadas o decisiones que tome el club, es lo que hay y no tengo mucho más que decir; he dado mi opinión al club y se ha tomado esta decisión pensando en que es buena".

Más salidas. "No puedo garantizar nada, son decisiones que toma el club pensando en que son las mejores pero nadie se va si no quiere irse".

Comunicación con el vestuario. "Se entiende lo que dije, llevamos seis entrenamientos y hay muchas cosas que es imposible que podamos ver de repente en el terreno de juego, tratamos de que haya muy buena comunicación para verlas pero no es fácil de explicar, de entender o de hacer, es un proceso normal, es como un crío que va a hacer un examen, hay que explicarle las cosas antes, no hay ninguna intención de reprender a nadie, ni siquiera a mí mismo".

¿Injustos con el entrenador? "No me desgasto viendo lo que dicen de mí, tengo claras las cosas sobre las que me tengo que preocupar, me centro en cumplir mi trabajo lo mejor posible y esto está relacionado con el vestuario, ahí es donde estoy y luego la prensa hace su trabajo y lo respeto".

Dificultades. "Al contrario, me está resultando más sencillo de lo que pensaba, mucho de lo que hablamos lo veo en los entrenamientos, el de ayer fue espectacular, y hay cosas en las que hay que mejorar pero para eso entrenamos, siempre se puede hacer todo un poco mejor, estoy encantado con la capacidad de estos futbolistas de entender las cosas de forma casi inmediata, es un proceso normal y no tardaréis en ver los cambios que se están produciendo en el equipo".

Restultadismo o brillantez a corto plazo. "Disponer de más tiempo sin la presión de los resultados sería mejor pero entendemos las dificultades que entraña competir al máximo, sacar puntos, a la vez que aprendes nuevos conceptos, afortunadamente estos jugadores ya sabían hacer muchas de estas cosas pero contábamos con ello, sabemos lo que hay y las necesidades urgentes en un club como este, trataremos de hacerlo lo más rápidamente posible, hay mucho trabajo por hacer pero la inteligencia de estos futbolistas ayuda mucho".

Próximos partidos. "El fútbol siempre hace regates inesperados y las expectativas que se puedan crear no sean después tan positivas, nuestro objetivo es el de mejorar cada día y conseguir que todo lo que planteamos en la pizarra luego se vea en el terreno de juego, tenemos claros el camino y los argumentos aunque la realidad es que nos gustaría ver algunas cosas ya pero no es fácil con tan pocos entrenamientos".

Control. "Controlar el partido es nuestro objetivo principal, tratamos de evitar las contras y minimizarlas, no será fácil, pienso que no tendrán mucho que perder, jugarán tranquilos y para nosotros es muy importante".

Factor campo ante el Leganés. "Nunca voy tranquilo ante el Leganés, siempre hay una tendencia a pensar que todo es fácil pero la realidad es que es que no, el equipo está haciendo las cosas bien a pesar de la clasificación en la que está, ha mejorado, tiene otro dinamismo y te puede dar un disgusto, tenemos que estar concienciados porque no será nada fácil".

Rotaciones. "Es posible que haya cambios pero no queremos dar pistas al rival, lo iremos viendo porque no tengo decidido del todo, mañana veré cómo veo a la gente, que eso me influye bastante".

Arthur. "El otro día jugó de inicio e hizo muchas cosas bien, es verdad que todavía le falta algo de chispa, de ritmo, e irá a mejor a medida que se encuentre bien, es un grandísimo jugador".

Arturo Vidal. "Suelo hablar con los jugadores pero en este caso concreto ni sabía que se quería ir".

Conversaciones con el presidente. "Siempre me transmite confianza y me pide paciencia porque no es fácil, hay muchas cosas que desconozco de un club de esta dimensión, me dice que me tome mi tiempo para aplicar lo que hicimos en otros sitios pero no es fácil de entender".