La convocatoria oficial... Cuatro jugadores del Atlético de Madrid se perderán el partido contra el Barcelona

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha dado a conocer la convocatoria del equipo para el partido contra el Barcelona, previsto para mañana miércoles por la tarde, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Barcelona se impuso al Atlético de Madrid en la jornada 30 de La Liga en el estadio Metropolitano por 2-1, en un partido lleno de emoción y rivalidad, lo que aumenta la intensidad de la competencia antes del esperado enfrentamiento europeo de este miércoles.

Cuatro jugadores se han quedado fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid, lo que complica la tarea de los rojiblancos en el partido que se disputará en el Camp Nou.

El portero esloveno, Jan Oblak, que se ha estado entrenando bien, se quedará en Madrid, y tampoco viajarán a Barcelona Johnny Cardoso, Giménez y Pablo Barrios, todos ellos lesionados o con contusiones.

Juan Musso, titular en la portería del Atlético de Madrid, será titular en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona.

El guardameta argentino, que ha cuajado un rendimiento sobresaliente desde la lesión del esloveno, volverá a defender la portería. Su actuación ha sido excepcional desde el último partido que disputó Oblak el 7 de marzo en Liga contra la Real Sociedad.

Oblak se perdió los partidos de Liga contra el Getafe, el Real Madrid y el Barcelona, además del partido de la Liga de Campeones contra el Tottenham... Una ausencia que se prolongó durante todo un mes.

Oblak ha rendido a buen nivel en los últimos entrenamientos; de hecho, había dudas sobre si Simeone mantendría a Musso o elegiría a su portero titular para el partido de mañana.

Al final, y dado que el portero esloveno no está listo para los partidos, Musso volverá a ser titular.

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