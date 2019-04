La continuidad de Coudet en Racing: por qué seguiría y por qué se iría

El contrato del DT campeón de la Superliga se termina en junio y todavía no empezaron las charlas con la dirigencia por la renovación.

"Vamos por más", le dijo Eduardo Coudet a un Cilindro que festejaba el título de la Superliga y le devolvía, desde toda su circunferencia, que "el Chacho no se va". Parecía una manera tácita de dejar sellado el pacto de la continuidad del entrenador en Racing. Sin embargo, a dos meses y medio del final del contrato del DT, todavía no hay certezas sobre lo que sucederá con su futuro. Y aunque todo apunta a que habrá acuerdo entre las partes, lo cierto es que hay algunas razones que también podrían hacer pensar en una salida por la puerta grande.

La frase que pronunció el técnico durante los festejos posteriores al partido contra sorprendió porque iba a contramano del discurso conservador que había mantenido durante el último tiempo cada vez que le preguntaban por su futuro. Y no fue algo casual, sino que fue la materialización de un cambio de mirada de Coudet sobre el asunto: hace apenas dos meses, cuando su equipo ya era puntero y parecía encaminarse rumbo al título, en la Academia sentían que el entrenador iba a dejar el club a mitad de año, pasara lo que pasara.

¿Por qué? Hay varios motivos. Uno de los principales tiene que ver con la metodología de trabajo: si bien lejos está el Chacho de tener una mala relación con Diego Milito, como se dijo en algunos medios, sí es cierto que el plan del club a mediano y largo plazo no termina de compatibilizar con la manera de conducir y administrar del DT. Además, en aquel momento, el técnico no terminaba de acomodarse a Racing y las críticas recibidas por la eliminación frente a River en la hacían pensar que la situación no podría revertirse fácilmente.

Sin embargo, en el último tiempo la situación comenzó a cambiar, especialmente a partir de la presión que ejerció públicamente el plantel para que Coudet continuara: todos y cada uno de los jugadores que fueron consultados, pidieron que el entrenador se quedara en el club y destacaron su gran manejo del grupo. Además, hubo algunos gestos que fueron decisivos: el apoyo de la dirigencia y la Secretaría Técnica tras el incidente con Ricardo Centurión, el abrazo de Lisandro López en el partido inmediatamente posterior a ese conflicto y los primeros "es el equipo de Coudet" que bajaron desde la tribuna empezaron a torcer la postura del técnico.

De todos modos, por ahora, las charlas por la renovación del vínculo todavía no comenzaron. Y cuando se produzca la primera reunión, Víctor Blanco recibirá dos pedidos que el DT considera fundamentales para extender su estadía en Avellaneda: una importante mejoría salarial y refuerzos para el plantel.

La cuestión económica será, seguramente, la más fácil de resolver: Racing ya le había otorgado un aumento al entrenador en septiembre del año pasado y, tras la fuerte devaluación del peso, el presidente sabe que tendrá que adecuar los números a la nueva realidad. El tema incorporaciones, en tanto, puede ser más complicado: esa caída del valor de la moneda argentina hace que sea prácticamente imposible soñar con la llegada de jugadores desde el exterior, por lo que los hinchas ni siquiera deben ilusionarse con la posible llegada de algunos de los nombres que ya empezaron a mencionar los operadores mediáticos de turno.