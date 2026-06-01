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Jorgen Strand LarsenGetty
Siep Engelen

Traducido por

La confianza del rival de la selección holandesa en el Mundial se ve nuevamente mermada tras una dura derrota

Netherlands
Norway vs Sweden
Norway
Sweden
Amistosos
World Cup

Suecia perdió 3-1 en un amistoso contra Noruega el lunes. El marcador podría haber sido mayor. 

El equipo de Graham Potter aún no estaba completo, igual que Noruega: Alexander Isak entró como suplente y Viktor Gyökeres ni siquiera estuvo presente, mientras Erling Haaland observaba atento. 

El partido comenzó rápido: en el minuto 8, un disparo de Julian Ryerson fue desviado por Jørgen Strand Larsen, que cabeceó al ángulo para el 1-0. 

Diez minutos después, Antonio Nusa controló en el área y batió por bajo a Jacob Widell Zetterstrom: 2-0. 

Suecia, incapaz de reaccionar, buscaba limitar daños. En el 37’, Strand Larsen firmó el 3-0 al cabecear un centro medido de Ryerson. 

Tras el descanso, los cambios de Potter mejoraron a Suecia y, aunque Noruega siguió creando peligro, Isak recortó distancias con algo de fortuna: 3-1.

Pese a ello, Noruega mereció aumentar la ventaja, especialmente en la primera parte. Suecia, decepcionada, jugará un amistoso más antes del Mundial: el jueves ante Grecia. 

Holanda jugará su segundo partido del grupo frente a Suecia el 20 de junio en Houston.

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