La confesión del Tata Martino: "Cuando rozan tu dignidad no hay mucho por lo cual quedarse"

El entrenador contó su versión de la salida de la Selección argentina a mediados del 2016 y responsabilizó directamente a los clubes locales.

El 5 de julio del 2016 todavía dolía la final de la Centenario en , en la que había vuelto a perder ante por penales y Lionel Messi anunciaba su renuncia a la Selección, que luego no sería tal. Pero Gerardo Martino tenía otros motivos para anunciar que él también decía adiós.

Faltaba un mes para disputar los y el Tata no tenía equipo. “Había una situación que tenía que ver con el compromiso. No puedo pretender que tenga compromiso para cederme a Dybala, Inter para darme a Icardi o Milan a Musacchio. Pero sí espero que River, Boca, , Independiente o Racing tengan compromiso para darme a los futbolistas", disparó el DT en una charla que brindó mediante Zoom en la Escuela de Entrenadores Nicolás Avellaneda.

Y fue ahí que sostuvo que "ese tipo de situaciones, cuando hay que armar algo tan importante y exigente como era un Juego Olímpico nada menos que en , te van empujando a tomar una decisión. Cuando una situación empieza a rozar tu dignidad no hay mucho para hacer o por lo cual quedarse”.

"No hubo ningún motivo futbolístico que me haya llevado a tomar esa decisión. Los entrenadores no nos vamos por perder dos finales, todo lo contrario, sino que buscamos la forma de poder estar en una nueva final, cambiar el resultado del último partido y poder ganarlo. Llegar a las finales no es cuestión de todos los días, hay que hacer muchas cosas buenas", completó Martino, para luego concluir que "lo que me preocupaba era continuar el modelo de conducción que había dejado Alejandro (Sabella)".

En la previa de aquel 5 de julio, el Tata se comunicó con los jugadores y más tarde con Chiqui Tapia, quien aún no imaginaba que presidiría la AFA y solo trabajaba como nexo entre el seleccionado y el organismo, el cual atravesaba su momento de mayor desorganización con el desembarco de la Comisión Normalizadora. Finalmente, Argentina afrontaría la cita olímpica con el Vasco Olarticoechea como técnico, pocas figuras convocadas, para terminar eliminado en primera ronda tras caer ante , vencer a y empatar con Honduras, que lo superó por diferencia de gol.