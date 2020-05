La confesión de Wason Rentería: "El equipo de mis amores es Atlético Nacional"

El delantero de amplia trayectoria internacional contó que pudo haber llegado al cuadro paisa.

El atacante que tiene un amplio recorrido por el fútbol internacional, en equipos tales como Porto, Braga, , Racing, Santos, habló con Gol Caracol en entrevista por redes sociales, entre otros temas, contó cómo es su relación con Juan Carlos Osorio y se declaró enamorado de .

Sobre El Profe dijo: "Primero que todo el profe me esperó y eso es de valorar. La forma trabajar suya y de su cuerpo técnico me ayudaron, en pocos meses hice 15 goles y me di cuenta que Osorio es una persona que estudia bastante, un ser humano sensacional, que tiene su manera de enseñar y al que se le capta el mensaje rápido".

Wason, que fue figura de durante el título de 2012, reveló que tuvo tres oportunidades de desembarcar en Atlético Nacional, la última justo después de coronarse con el Embajador.

Para cerrar hizo una confesión que pocos conocían: "Nacional es el equipo de mis amores, soy hincha, siempre quise jugar allá, me hubiera gustado terminar mi carrera ahí”.