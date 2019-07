La confesión de Klopp sobre Bale y Coutinho: Liverpool no tiene dinero para ellos

El entrenador del equipo campeón de la Champions League admitió que le gustaría contar con ambos, pero el club no tiene el presupuesto.

No tiene ninguna necesidad de mentir. No precisa presentar una situación que no existe. Desde la posición de entrenador campeón de la , Jurgen Klopp declara con total soltura. Desde ese punto de vista, el director técnico del no dudó en dejar clara la situación de los Reds en el mercado de fichajes. Gareth Bale y Philippe Coutinho, dos nombres gigantes que suenan fuerte, no son opción.

"Bale es un jugador del y si él se va de ahí tendrá un contrato carísimo", dijo Klopp sobre el galés en declaraciones a Sky Sports News. Y agregó: "Es un gran jugador y me gusta mucho, pero no se trata de él. Hay que crear un equipo y un equipo no es una colección de individualidades, deben trabajar en conjunto".

En declaraciones a ESPN, Klopp también dejó en claro cuál es la situación con Coutinho. "En general, es un jugador que ayudaría a cualquier jugador, pero no se trata de eso. Creo que es un jugador fantástico pero sería una cantidad de dinero muy muy muy muy muy grande y no es el año para eso".

"Simplemente no es posible. Como dije, Tenerlo hace que cualquier equipo mejore, pero realmente espero que tenga suerte en el . Tengo contacto con él pero no tan grande como para saber cómo le va", terminó.

Por ahora, queda tachar al Liverpool como posible gran protagonista del mercado de fichajes.