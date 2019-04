La confesión de Alario: "River volvió a salir campeón de la Libertadores y dije '¿por qué no me quedé?'"

El delantero de Bayer Leverkusen recordó su pasado en el Millonario y contó qué pensó tras el triunfo ante Boca en Madrid.

Lucas Alario, delantero de , sigue buscando su mejor rendimiento en el fútbol alemán y reconoció que no se olvida de su paso por River, aunque aún no piensa en el regreso.

"Extraño el día a día en River, ojalá algún día pueda volver, pero depende de muchas cosas", expresó el delantero en diálogo con Radio Mitre. Aunque, continuó: "No pienso en volver a de manera inmediata".

Sobre la decisión de irse del club, dijo: "La decisión de irme de River la tomé solamente yo. Marcelo Gallardo me dijo que haga lo que salga de mi corazón y de ahí en más tomara la decisión".

Por último, recordó la última final de la frente a Boca: "River volvió a salir campeón de la Libertadores y dije '¿por qué no me quedé'? Cuando uno toma decisiones tan difíciles, después pueden pasar muchas cosas pero en el día de hoy no me arrepiento. Ojalá pueda tener la oportunidad de volver en un futuro. Pero después depende de muchas cosas".