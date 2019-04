La conexión francesa: Jose Fonte está sacando lo mejor de los jóvenes del Lille

El excelente desempeño del veterano ha ayudado al club a acercarse a la Champions League.

Si es el joven ataque de lo que ha capturado la imaginación esta temporada, ya que se ha colocado en segundo lugar en la , la base de su éxito se ha construido sobre un veterano de 35 años cuya contribución ha sido bastante profunda.

Antes del enfrentamiento del domingo en la cima de la tabla contra el Paris Saint-Germain, el LOSC se apoyará en el talento defensivo de José Fonte para bloquear el ataque visitante, con el internacional de responsable no solo del excelente historial defensivo del club, sino de cambiar actitudes en el vestuario.

Hace solo un año, el Lille comenzaba a emerger de una pelea de perros por el descenso causada por el bajo rendimiento crónico de sus jugadores.

Con eso en mente, sabían que necesitaban hacer un cambio en el verano.

"El director deportivo de Lille me llamó y me dijo: 'Escucha, necesito a alguien con tu perfil, necesito a alguien con experiencia, habilidades de liderazgo porque tengo un equipo muy joven sin experiencia'", explicó Fonte a The Sun.

"Hablé con los colegas de mi selección nacional que jugaban en en ese momento, Joao Moutinho, Anthony Lopez, hablé con Eder, que solía jugar aquí. Todos dijeron que era un gran club, con excelentes instalaciones.

"Tenía sentido ya que Lille está a una hora de Londres, donde están mi esposa y mis hijos".

Ha demostrado ser un movimiento excelente para todas las partes, ya que el Lille ahora mira un futuro que involucra la y no la Ligue 2.

Fonte se ha adaptado perfectamente a una defensa que solo ha concedido 27 goles en 31 partidos, el segundo mejor registro en la Ligue 1, y anotó su segundo gol de la temporada durante el empate 1-1 con el el fin de semana pasado.

"Lo he disfrutado mucho aquí, nunca me he sentido tan confiado y relajado, estoy jugando mi mejor fútbol", agregó.

Pero incluso si el defensor ganador de la continúa prosperando en el campo a la mitad de sus 30's, posiblemente su influencia fuera de él haya sido su mayor impacto en el equipo.

Obtener este respeto es algo por lo que se ha esforzado durante toda su carrera y no ha pasado desapercibido por el entrenador Christophe Galtier.

“Una vez que tienes 26 o 27 años y tienes algo de experiencia, los jugadores jóvenes se inspiran en ti. Me gusta ayudar a los jugadores jóvenes y siempre trato de liderar con el ejemplo, de ser un gran trabajador. Para mí, es natural", explicó el mes pasado.

"Es un honor dar lo mejor del club y ayudar a mis compañeros de equipo".

Galtier, por su parte, cree que este modelo a seguir era esencial en un club donde los jugadores jóvenes tenían tendencia a relajarse.

"Aparte de lesiones, nunca se ha perdido una sola sesión de entrenamiento. ¡Ni una!”, dijo a Voix du Nord. "Y si no se pierde uno, un joven de 18 años tiene interés en hacer lo mismo.

"Algún francés de su edad estará en de la bicicleta, leyendo el periódico o mirando su teléfono. El año pasado, me volví loco intentando que ciertos jugadores salieran al campo de entrenamiento ”.

La actitud de Fonte para el juego, mientras tanto, no disminuye y esta mentalidad ha beneficiado a gente como Nicolas Pepe, Jonathan Bamba y Rafael Leao, quienes pueden no jugar en una posición similar pero se han beneficiado de su profesionalismo, su consejo y su confianza, que ha sido evidente desde sus visitas a la sala de prensa.

Ya en enero estaba hablando sobre las perspectivas de Lille de terminar segundo, una posición impensable al comienzo de la temporada.

"Tenemos muchas cualidades, pero sobre todo tenemos ambición, ganas de ganar y muy buen entrenador", dijo . "Créeme, el segundo lugar está anclado en nuestras cabezas. No sé si terminaremos allí, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de darnos la mejor oportunidad posible".

Y el Lille tiene esa oportunidad. Con siete partidos restantes de la temporada, tiene una ventaja de cinco puntos sobre el , que ocupa el tercer lugar, y una brecha de 11 puntos en comparación con el Saint-Etienne, que ocupa el cuarto sitio.

Una victoria contra el Paris Saint-Germain no solo ayudaría a consolidar el lugar del club en la Liga de Campeones de la próxima temporada, sino que también sería una justificación adicional de la firma de Fonte, uno de los fichajes más importantes del verano pasado en Europa.