La condición de Pogba para quedarse en el United: pide ganar lo mismo que Alexis Sánchez

El volante francés pretende una mejora de contrato en los Diablos Rojos y cobrar lo mismo que el atacante chileno para no partir al Real Madrid.

Luego de confirmar la continuidad de Ole Gunnar Solksjaer por los próximos tres años, Manchester United ya estaría trabajando en la renovación de sus principales figuras, donde Paul Pogba asomaría como prioridad tras el interés de para la próxima temporada.

Pero la extensión de su vínculo no será fácil para los de Old Trafford, ya que el volante francés estaría exigiendo una mejora salarial y la prensa inglesa asegura que puso una condición particular que involucra a Alexis Sánchez: que su sueldo sea el mismo que percibe el Niño Maravilla, quien ostenta la condición de jugador mejor pagado de la Premier League.

El diario británico 'Mirror' asegura que el conjunto inglés está al tanto de su "estrategia" hasta el punto que quiere poner sobre la mesa una oferta irrechazable. El objetivo es renovarlo hasta el 2024 y convertirlo en el jugador mejor pagado de la competencia. Un sueldo superior a los 30,5 millones por temporada que cobra en estos momentos el atacante chileno.

"Es la única condición que Mino Raiola, agente de Pogba, les pondrá a los dirigentes de los Diablos Rojos en las próximas reuniones", detallan. Cabe recordar que el jugador de 26 años tiene dos años de contrato más otro opcional y, en lo que va de campaña, ha disputado 39 encuentros, anotando 14 tantos y repartiendo 11 asistencias.