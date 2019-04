La condición de Inter de Milán para fichar a Alexis Sánchez

La prensa inglesa asegura que el cuadro nerazzurri estaría dispuesto a "rescatar" al chileno desde el Manchester United si se cumple una exigencia.

El futuro de Alexis Sánchez en el sigue siendo una incógnita. En las últimas semanas, la prensa inglesa aseguró que el Niño Maravilla se encontraba en la lista de “transferibles” para la siguiente temporada.

De hecho, el periódico británico Daily Star publicó hace unos días que Ole Gunnar Solskjaer le hizo saber al vicepresidente ejecutivo de los Diablos Rojos, Ed Woodward, que no contaría con el chileno, así como tampoco con el ecuatoriano Antonio y el argentino Marcos Rojo.

La misma versión apuntaba que el valor nacional no encajaba en el modelo de juego que pretendía imponer el estratega, ya empoderado de su rol por los próximos tres años. Incluso apuntan a su suplencia en el duelo de este domingo ante el Chelsea.

Con el noruego en la banca, el máximo artillero de La Roja ha jugado apenas 12 partidos (ocho por la Premier, tres por la y uno por , en el que ingresó desde la banca) y sólo le marcó al , el pasado 25 de enero. En el clásico de Manchester de este miércoles sumó escasos siete minutos.

En ese escenario, el ariete ya estaría escuchando ofertas para cambiar de club. Según detalló esta jornada el diario The Independent , el formado en estaría en los planes del de cara al próximo mercado de pases, pero para que esto ocurra el conjunto de la habría hecho una exigencia.

El único "problema" para la operación, según el citado medio, seria al alto sueldo que recibe en el equipo de Old Trafford, algo que no estarían dispuestos a pagar en la escuadra 'nerazzurri' (unos US$ 530 mil a la semana). Fiel al portal, el oriundo de Tocopilla tendría que hacer una rebaja para "rescatarlo" de y vivir su segunda experiencia en el Calcio, después de defender la camiseta del en la temporada 2008-2011.

En su paso por la tienda Bianconeri, el chileno marcó un total de 21 goles -y otorgó 20 asistencias- en los 112 partidos que disputó. Su etapa más fructífera la vivió en el último ciclo, convirtiendo 12 dianas en 31 duelos que le llevaron a convertirse en el segundo goleador del equipo, detrás de la leyenda del club, Antonio Di Natale.