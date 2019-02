UEFA y ECA estudian jugar Champions los fines de semana, a partir de 2021

"No habrá Superliga europea", ha afirmado Aleksander Čeferin.

¿Una Liga de Campeones los fines de semana? La UEFA y la ECA no verían mal este cambio propuesto por los equipos, aunque de momento no es más que una idea. Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA y reelegido recientemente en el cargo, ha vuelto a hablar sobre el futuro de la Champions League, afirmando que no habrá Superliga europea. Por otro lado, se ha recuperado por parte de los clubes la idea de que los partidos de Champions League sean en fin de semana.

Cabe recordar que siempre se han disputado los martes o miércoles, a excepción de las finales. Aunque la implantación no se podría producir hasta 2021, dado que los derechos televisivos ya están negociados y vendidos.

Aleksander Ceferín, reelegido como presidente de la UEFA, también aprovechó para hablar sobre las ideas de Infantino: "No estamos de acuerdo con la Liga de las Naciones global que plantean y el nuevo Mundial de Clubes que quieren poner en marcha".

La ECA, asociación de equipos de europeos, y la UEFA suscribieron en la tarde del miércoles un acuerdo por el cual caminarán juntos al menos hasta 2024. Lo que sí ha vuelto a quedar claro es la negación rotunda de Ceferin al proyecto de la Superliga: "No habrá Superliga europea", decía el dirigente. La Superliga es el proyecto de una competición independiente de la UEFA con 16 equipos que disputarían una fase de grupos y una ronda eliminatoria.