La carta de despedida de Unai Emery para los hinchas del Arsenal

El entrenador vasco dice adiós a la afición mediante un emotivo texto.

Unai Emery ha dejado de ser este viernes el entrenador del , después de que el club de Londres anunciara sobre el mediodía el despido del técnico vasco. El ex del , horas más tarde, quiso agradecer a la afición Gunner por todo el apoyo recibido a lo largo del año y medio al frente del equipo.

ASÍ REZA LA CARTA DE EMERY

"Ha sido un honor ser el entrenador del Arsenal.

A todos los fanáticos, quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por ayudarme a comprender y sentir la grandeza del Arsenal. A todos los que nos han apoyado desde todos los rincones del mundo, a todos los que han venido al Emirates, a todos los que han esperado bajo la lluvia y el frío solo para saludarme después de un partido. Quiero decirles a todos que he trabajado con pasión, compromiso y esfuerzo.

Nada me hubiera gustado más que haber logrado mejores resultados para ustedes.

También quiero enviar un mensaje de agradecimiento a todos los empleados del Arsenal por la forma en que me han tratado. La grandeza de Arsenal está en cada director, ejecutivo, empleado, asistente y voluntario.

En particular, quiero destacar a Ivan Gazidis, quien me recibió en el club, y a Raul Sanllehi, Edu y Vinai Venkatesham por su respeto, compañía y ayuda. Hasta el último minuto he sido tratado con honor y honestidad. Y, por supuesto, le envío mi sincero agradecimiento a la familia Kroenke, por su confianza.

Ha pasado un año y medio lleno de emociones, de grandes momentos y otros momentos más amargos, pero no ha pasado un solo día sin que me haya detenido a pensar en la suerte que he tenido de trabajar para este club con estos jugadores y Sus cualidades profesionales y personales.

Siempre han honrado la camiseta que usan. Se merecen su apoyo.

Ya había experimentado mucho en el fútbol, ​​pero disfruté y aprendí mucho en , en la Premier League, sobre el respeto a los profesionales y sobre la pureza del fútbol.

Mis mejores deseos siempre".

A letter of thanks to Arsenal from Unai Emery... — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

RESULTADOS INSOSTENIBLES

La presión había aumentado para el expreparador del Sevilla en el banquillo de Londres, especialmente después de que su equipo pasara cinco partidos sin conseguir una victoria en la Premier League, quedándose a ocho puntos del cuarto lugar en la liga inglesa.

El sábado pasado, hubo cánticos contra Emery por parte de la afición del Arsenal , que pidió la salida del entrenador español durante el partido que los Gunners jugaron en casa ante el (2-2). De hecho, hubo una enorme pitada al finalizar el encuentro, a pesar de que Alexandre Lacazette rescató un punto con un gol en el añadido.

Pese al pinchazo en la Premier League del sábado pasado, Emery continuó en su cargo en el partido de la del jueves por la noche contra el en el Emirates Stadium (derrota por 1-2), una situación que frustraba a muchos fanáticos.

El club del norte de Londres ya ha estado buscando candidatos potenciales para reemplazar al extécnico del Paris Saint-Germain, aunque subirá mientras tanto al entrenador del filial, Freddie Ljungberg , de forma temporal.

El artículo sigue a continuación

EL COMUNICADO DEL DESPIDO

"Nuestro más sincero agradecimiento a Unai y sus colegas que fueron implacables en sus esfuerzos por hacer que el club vuelva a competir al nivel que todos esperamos y demanda. Le deseamos a Unai y a su equipo nada más que éxito futuro.



La decisión se ha tomado debido a que los resultados y las actuaciones no están en el nivel requerido.

Le hemos pedido a Freddie Ljungberg que se responsabilice del primer equipo como entrenador interino. Tenemos plena confianza en Freddie para llevarnos hacia adelante.



La búsqueda de un nuevo entrenador en jefe está en marcha y haremos un nuevo anuncio cuando se complete ese proceso".