El legado de Neymar sigue siendo uno de los temas más debatidos en el fútbol contemporáneo, lo que ha suscitado intensas discusiones sobre si el delantero brasileño realmente aprovechó al máximo su talento generacional. Conocido por su talento, su brillantez técnica y su ascenso al estrellato en el Barcelona, su fichaje récord por el París Saint-Germain pretendía ser la máxima expresión de su grandeza individual. Sin embargo, ahora que su carrera entra en su recta final, tanto los críticos como los aficionados se preguntan si los trofeos y las estadísticas reflejan las vertiginosas cotas que muchos esperaban que alcanzara.

«Neymar es el mayor desperdicio de potencial en la historia del fútbol moderno», afirma Charlie sin rodeos. «Ahora déjame explicarme. No estoy diciendo que sea un mal jugador o que no haya tenido una buena carrera, porque la ha tenido. Pero con el talento que tenía, nunca alcanzó las cotas que debería haber alcanzado.

La única razón por la que dejó el Barcelona para fichar por el PSG a los 25 años fue para ganar el Balón de Oro y salir de la sombra de Messi. Sin embargo, en el PSG le va bien, pero no consigue ninguno de los objetivos por los que fichó. No gana el Balón de Oro en el PSG, ni la Liga de Campeones en el PSG.

«Hablan de ganar el Balón de Oro. El tipo quedó entre los tres primeros dos veces y ahora está de vuelta en Santos haciendo lo suyo. Sí, probablemente haya salvado al club de su infancia del descenso, pero ni siquiera puede entrar en la que posiblemente sea la peor selección brasileña en mucho, mucho tiempo.

«Y sí, ha conseguido mucho, pero en términos del potencial que tenía, la gente habla de él como uno de los mejores jugadores de su generación, el tercero mejor detrás de Messi y Cristiano, quizás. Su carrera no ha estado a la altura de lo que debería haber sido».

Neymar logró más de lo que la mayoría de los jugadores jamás lograrán, pero se quedó muy lejos del destino que todos le auguraban. Esa es la cruda realidad.