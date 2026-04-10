La carne y el hotel maldito... ¡Lo que más preocupa al Barcelona antes del partido contra el Atlético de Madrid!

Antes de viajar a Madrid para el partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Atlético, el Barcelona ha recibido atención por quejas sobre la comida del hotel y rituales para romper la mala racha.

Según Radio Catalunya, los jugadores se quejaron de la carne en los hoteles madrileños y pidieron traer la suya desde la ciudad deportiva.

El club accedió, ya que la carne de hotel resulta carísima.

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En este contexto, el Barcelona ha cambiado su habitual lugar de alojamiento en Madrid, el hotel InterContinental, y se prepara para alojarse en el hotel Eurostars.

Algunos ven en ello una consecuencia de los malos resultados de esta temporada, casi un “mito”.

El Barça busca revertir el 2-0 en contra de la ida de cuartos de la Champions ante el Atlético en el Camp Nou.