La canción de Bizarrap dedicada a Messi con un rapero francés: letra e historia

El exitoso productor musical argentino publicó su Session número 44 con MHD y habla de la Pulga, nueva estrella de PSG.

A nivel musical, no hay evento en Argentina que genere más expectativa que cada Music Session de Bizarrap. Cuando el exitoso productor musical anuncia una nueva canción, las redes sociales esperan con ansiedad el momento en que llega a su canal de Youtube, actualmente con más de 10 millones de suscriptores. Y la edición número 44, publicada el 15 de septiembre, es la primera que realiza con un artista francés y cuenta con referencias a Lionel Messi, en pleno furor por su llegada a PSG.

De hecho, en las imágenes de promoción se lo ve al Biza con la remera que popularizó el futbolista con la leyenda Ici C'Est Paris y al rapero MHD con la de la Selección argentina en su mano, en su modelo de la Copa del Mundo 2006, en el que Leo llevó el dorsal 19, en tanto que viste la indumentaria alternativa del nuevo club de la Pulga. Y, como si fuera poco, en la última imagen se observa en el reflejo de las gafas del cantante la imagen del 10 al momento de levantar la última Copa América.

Pero hay otras referencias futboleras durante la Session producida por Gonzalo Conde: es mencionado Roger Milla, el histórico delantero camerunés, con imágenes de aquel baile luego de convertirle a Colombia en el Mundial 90, como así también Nicolas Pepé, jugador del Arsenal inglés y el mítico Zinedine Zidane, con la barra "¿Quién me puede robar? Soy un pirata. Soy el jefe como Zidane, cabeceo como Zidane, quiero la plata de Zidane, soy un puto 10 como Zidane" .

LETRA

Un puto clásico

Esta noche voy a hacer un puto clásico (Sí)

(¡Leo!)

Aunque me vuelva asquerosamente rico

No voy a dejar de respetar los códigos

El tipo está loco, pero ya sabes cómo es, lo voy a agarrar de su cadena

Se puede decir que marcamos esta época

Nos quedamos callados y seguimos trabajando

Sin camisa en un catamarán

Mañana al mediodía no pienso salir del hotel

Ya usé el room service

Mañana tengo Session con Biza

Dompe, Möet, estoy por Niza

Hacemos esto contеntos

Tendrías que ver mi nuеvo juguete, no es un V6

Hace mucho tiempo dejé el 26

Hace mucho tiempo dejé el 26

Distritos 17, 18, 19, 20



En la capital como Messi (Messi, Messi)

No me muevo de la ciudad (Ciudad, ciudad)

Dos, tres millones son agradables (Agradables, agradables)

"Merci, merci, merci" (Merci, merci, gracias)

En la capital como Messi (Messi, Messi)

No me muevo de la ciudad (Ciudad, ciudad)

Dos, tres millones son agradables (Agradables, agradables)

"Merci, merci, merci" (Merci, merci, eh)

¿Quién nos puede echar?

Si a mí nadie me regaló nada

Bailo como Roger Milla en el córner

La M, la H, la D

La M, la H, la D

Estoy en la A, la M, la G

Arriba de un Audi TT

Mis brazos marcados

La baby quiere agacharse

A otro nivel, el flow está afiladísimo

Deberías haber apostado por este caballo

Difícil de atrapar, soy Nicolás Pépé

El arquero está jodido

Los bolsillos llenos de billetes

Los bolsillos explotados de billetes

De todos los colores

Una botella, dos botellas, tres botellas

Me debes dinero, en efectivo

Nada de transferencias bancarias

Encima estoy en el club

Consiguiendo demasiados miles

No me puedes robar, soy un pirata

¿Quién me puede robar? Soy un pirata

"El jefe" como Zidane

Yo cabeceo como Zidane

Quiero el dinero como Zidane

Soy un puto 10 como Zidane

No te muevas de ahí imbécil que estamos



En la capital como Messi (Messi, Messi)

No me muevo de la ciudad (Ciudad, ciudad)

Dos, tres millones son agradables (Agradables, agradables)

"Merci, merci, merci" (Merci, merci, gracias)

En la capital como Messi (Messi, Messi)

No me muevo de la ciudad (Ciudad, ciudad)

Dos, tres millones son agradables (Agradables, agradables)

"Merci, merci, merci" (Merci, merci, eh)



(Messi, Messi, Messi)

(Messi, Messi, Messi)

(Messi, Messi, Messi)