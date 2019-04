La Bundesliga también se posiciona en contra de una Superliga europea

Primero fue Javier Tebas, presidente de , que calificó la Superliga como "un proyecto de barra de bar a las cinco de la mañana". Después fue la Asociación de Ligas Europeas (EPFL). Más tarde se sumaron, al unísono, los 20 clubes de la Premier League, para proteger su competición. Y ahora entra en escena la liga alemana de Fútbol (DFL), que también ha expresado públicamente el rechazo a una reforma de la Liga de Campeones a partir del año 2024, en formato Superliga o SuperChampions.

Los alemanes son muy claros: No a esos cambios para formar la Superliga. "Si se cruzan ciertas líneas, se agotan legalmente todas las posibilidades. Sería más sencillo si algunos de los clubes más importantes de las grandes ligas europeas dijeran 'no jugaremos así', porque entonces no seguiría adelante", dijo el gerente de la DFL, Christian Seifert, en una entrevista a la revista 'Kicker'.

Su rechazo a la Superliga no se quedó ahí, sino que fue más allá: "Si alguna de las especulaciones actuales se hiciera realidad, sería muy malo para las ligas nacionales. Podría haber acontecimientos que yo, como representante de la y la Segunda División alemana, no podría aceptar sin resistirme", reconoció Seifert. Para éste, si partidos de esta futura 'Champions' pasan al fin de semana "y se pueden ver las retransmisiones en Nueva York a las 15.00 horas porque se juegan a las 21.00, "se cruzaría definitivamente una línea roja".

En marzo, representantes de la Asociación Europea de Clubes (ECA) iniciaron conversaciones con la UEFA sobre la reforma de la máxima competicióncontinental para a partir del año 2024 y con un posible modelo a tres niveles con un número significativamente mayor de partidos para cada club. El organismo estarían considerando la posibilidad de programar partidos de competiciones internacionales de clubes en fin de semana.

Ese proyecto, lejos de ser recibido con agrado por el planeta fútbol, lo que ha provocado es el rechazo tanto del presidente de LaLiga española, como de los clubes de la Premier League inglesa, y ahora, de la Budesliga alemana. Está clarísimo, a la Superliga que planean los presidentes de varios clubes poderosos de Europa, no paran de salirles enemigos.