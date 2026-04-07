La batalla por los récords... Yamal amenaza el trono de Haaland en el partido contra el Atlético

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, busca batir el récord que ostenta el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, durante el esperado partido contra el Atlético de Madrid, mañana miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El internacional español tiene grandes motivaciones en esta competición, sobre todo porque se enfrentará a un rival con el que el Barça tiene cuentas pendientes.

Yamal suma 5 goles y 4 asistencias en los 8 partidos que ha disputado en la actual edición de la competición.

Según el diario español «Sport», si Yamal consigue marcar o dar una asistencia ante el Atlético, se convertirá en el jugador más joven de la historia en contribuir con al menos 10 goles en una misma edición de la Liga de Campeones, con 18 años y 269 días.

Según la red de estadísticas «Opta», Yamal superaría así el récord de Erling Haaland, que logró 10 goles y una asistencia con 19 años y 212 días durante la temporada 2019-2020.

El extremo azulgrana se ha perdido dos partidos de la competición esta temporada: el primero por lesión ante el Newcastle en la primera ronda, y el segundo por sanción contra el Slavia de Praga.



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