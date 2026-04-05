La ausencia del capitán hunde al Real Madrid... y sus regalos hunden a los rivales

La ausencia del delantero uruguayo Fede Valverde en las filas del Real Madrid frente al Real Mallorca, el pasado sábado, tuvo un papel muy claro en la derrota (2-1) en la 30.ª jornada de La Liga, según un análisis publicado en el diario español «Marca».

El destacado periodista del diario madrileño, Pablo Polo, consideró que la influencia de Valverde no se limita a sus goles y a su capacidad para llegar al área, sino también a la personalidad que aporta a un equipo que carece de un líder dentro del campo, y quizá también fuera de él.

Polo añadió: «El Real Madrid se jugaba el título de Liga en Mallorca sin Valverde, y pasó lo que pasó».

También consideró que «la crisis defensiva del equipo se ha vuelto grave, sobre todo porque los equipos se construyen desde atrás si quieren ganar, mientras que este equipo regala mucho a sus rivales en el aspecto defensivo».

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Bolo expresó su preocupación por lo que se avecina, ante la falta de reacción y el escaso impacto de los cambios del entrenador Álvaro Arbeloa en la segunda parte contra el Mallorca, señalando que la participación de Bellingham, Mastanuto e incluso Vinícius no dio la impresión de que el Real Madrid estuviera jugando por el título de liga.

Por el contrario, el informe consideró que la única buena noticia es el regreso de Militão, quien dejó claro durante el tiempo que estuvo en el campo que es un defensa central fundamental para que el Real consiga algo esta temporada, mientras que todo apunta a que «la Liga de Campeones se ha convertido en la única esperanza que le queda al equipo blanco».