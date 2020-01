La ANFP anunció que no venderá entradas para el partido entre Universidad de Chile y Unión Española

La medida obedece a las declaraciones del cuadro "hispano", que anunció que no se presentará al duelo por la semifinal de la Copa Chile.

Este jueves, la ANFP anunció a través de un comunicado que no habrá venta de entradas para la semifinal de Copa entre y , programada para este sábado en el Estadio La Portada.

"El directorio de la Federación de Fútbol de Chile informa que ha decidido no poner a la venta entradas para el partido de semifinales de Copa Chile MTS entre Universidad de Chile y Unión Española, programado para este sábado, en el Estadio La Portada de La Serena", señaló el organismo.

"Lo anterior obedece a las públicas declaraciones de funcionarios y jugadores del club Unión Española, quienes han señalado que no jugarán dicho encuentro. Más aún, hemos tenido noticia de una solicitud realizada para disputar, en Santiago, un partido amistoso el mismo día sábado", agregó el escrito.

"Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión, pero el público e hinchas son el patrimonio más apreciado por esta Federación y merecen nuestra mayor consideración, respeto y empatía", cierran.

Cabe destacar que el gerente general de los hispanos, Luis Baquedano, declaró que su escuadra no se presentará al partido "inventado" ante los azules y además explicó el motivo por el que pactaron un amistoso frente a Barnechea para la misma jornada. "Nosotros le hemos transmitido por todas partes a la ANFP que no vamos a jugar un partido inventado, para nosotros la Copa Chile terminó hace rato, hace dos meses", enfatizó en Radio Cooperativa.

Respecto al cruce ante los "huaicocheros", sostuvo que "necesitábamos un partido para el sábado. No es que hiciéramos el amistoso para molestar a la ANFP, en nuestra mente nunca estuvo presupuestado viajar a ninguna parte. Agradecemos públicamente a Barnechea que accedió jugar con nosotros".

Por otra parte, Luis Pavez indicó que "estamos cuadrados con los directivos y como trabajadores tenemos que respetar su postura, siempre vamos a querer jugar, pero estamos a las órdenes de ellos, es un argumento válido por lo que se habló anteriormente en la asamblea cuando se cerró el torneo".

Finalmente, el volante de los laicos Gonzalo Espinoza afirmó que su escuadra está preparada para pelear por el cupo a "en cancha". "Para llegar a estas instancias uno quiere jugar los partidos. No te estás jugando cualquier cosa, es clasificar a una copa internacional. Si se llega a dar que Unión Española no va al partido, no es responsabilidad de nosotros, tenemos toda la voluntad y hemos trabajado para jugar y llegar a la copa internacional en cancha, como tiene que ser".

"No sé si es bueno hablar de la determinación que están tomando ante este partido, creo que no es bueno si es que se llegase a dar así, no es bueno para el fútbol chileno, para ellos, ni para nosotros. Espero que el partido se juegue, estamos entrenando para que se juegue", añadió. Esto porque postuló que en el torneo "hay cuatro equipos que tienen mérito para llevarse el título. Favoritos no somos, pero tampoco somos los no favoritos. Cualquiera de los tres equipos grandes lo es", cerró.