La advertencia de Valverde al Barcelona: "Podemos ganar tres títulos pero también ninguno"

El técnico blaugrana ha analizado cómo afrontan el decisivo partido ante el Alavés en el que pueden sentenciar LaLiga.

Ernesto Valverde ha analizado cómo afronta el el decisivo duelo ante el Deportivo en Mendizorroza con el que pueden sentenciar el título de aunque se muestra prudente a la hora de hablar de las opciones de ganar el triplete.

"Es importante ganar la Liga. Para nosotros y para cualquiera. Aquí somos muy estupendos. Queremos ganar mañana y cerrar cuanto antes el título. Jugamos contra un equipo que se juega cosas y será muy complicado. El objetivo está claro. Es verdad que cuando la Liga la llevas justa y la peleas hasta última hora o la ganas por sorpresa parece que es una alegría superior; sin embargo, cuando vas muy sobrado al final parece que sea lo previsible. En este caso convertir un título en algo previsible es una gran victoria. No es lo habitual, lo normal es que los rivales te lleven hasta el final", comentó.

¿Qué nota le pone al equipo?: "Claro que me hubiera creído a principios de temporada que estaríamos donde estamos ahora. No puedo poner una nota todavía. Tenemos posibilidades de ganar tres títulos, pero también podemos no ganar ninguno. Vamos a esperar para dictaminar nada".

La presión de luchar por el título: "Los jugadores están acostumbrados a soportar presiones importantes. Generalmente el equipo ha respondido incluso en partidos con eliminatorias adversas, partidos de Champions importantes. Ahora estamos tranquilos, pero no se nos escapa que estamos en todos los frentes y eso anima".

El bajón de Arthur: "Arthur es un jugador que tiene unas características que cuadran y casan muy bien con el estilo del club. Quizás Arthur hubiera tenido dificultades en otro equipo. Ha entrado muy bien. Ahora está notando también el cansancio, los viajes con la selección. Su carrera ha dado un vuelco aquí y esperamos mucho de él".

El estado físico en el tramo final: "Nosotros nos alimentamos mucho de las sensaciones que tenemos. El problema es quedarte sin objetivos, pero cuando tienes objetivos claros que conseguir las piernas están frescas".

Arturo Vidal y Dembélé, cambiaron su situación: "La culpa de todo, la responsabilidad es del jugador. Los entrenadores lo que hacemos es ponerles o no, facilitarles que puedan aportar cosas al equipo y se sientan bien, pero al final son ellos los que están en el campo y juegan. El talento de Arturo y Dembélé lo llevan dentro y es mérito suyo"

El estado de forma de Demebélé: "Es normal que aún no esté al 100%. Poco a poco irá cogiendo ritmo. Nos aporta velocidad y si nos plantean una presión alta nos da una salida muy buena al espacio".

La competencia entre Coutinho y Dembélé: "Tenemos a grandes jugadores. Nadie ha pasado por encima de nadie durante la temporada. Uno sale y otro entra, esto ocurre en todas partes. Cada jugador debe buscar su sitio".

Semedo y Sergi Roberto: "Nos dan varias posibilidades. Sergi ha crecido como centrocampista. Depende un poco del contrario, de cómo están nuestros jugadores, de lo que yo pueda ver. Han jugado los dos y no ha jugado Jordi Alba alguna vez. Tenemos alternativas".

Alavés: "Será un partido duro porque ellos juegan muy juntos, defienden bien y nos suele costar los últimos años. Ellos no están en una racha positiva, pero a nivel global están haciendo una gran temporada. Siguen con opciones de estar en Europa y estar donde están es un premio para ellos. Intentarán ganarnos seguro".

Posibles rotaciones: "Me preguntan mucho sobre si queremos cerrar ya la Liga. Eso es lo que queremos todos, está en nuestras manos. Ya veremos si somos capaces de hacerlo y mañana es un partido que nos viene muy seguido del anterior, venimos de semanas intensas y es posible que haya novedades".

Los éxitos del femenino en Champions: "Iré a ver la vuelta del femenino, claro. Ya estuve en el partido de cuartos el año pasado. El auge del fútbol femenino los últimos tiempos es clarísimo. Está ganando en resonancia y el hecho de que el Barça vaya progresando y poniéndose a un gran nivel en Europa es muy positivo. Espero que las chicas lleguen a la final, claro".

Cómo será la celebración de LaLiga: "Vamos a aparcar la celebración por la Liga. Me gustaría que me hicieras esta pregunta dentro de un par de partidos si es que lo podemos celebrar".