La 9 que todos quieren: "Si me llama Riquelme, mañana me subo al avión", afirmó Rodallega

El colombiano aseguró que sería capaz de romper el aislamiento en Turquía en caso de recibir un llamado para ser jugador de Boca.

Edinson Cavani es el sueño. Eduardo Vargas es el que se posicionó como alternativa. Y ahora, Hugo Rodallega también se anotó en la carrera por utilizar la camiseta número 9 de Boca, una vez que se retome la actividad luego de la cuarentena y se reabra el mercado de pases.

De hecho, el delantero que hoy juega para Denizlispor de , llegó a ironizar con que "si me llama Riquelme, mañana mismo me subo a un avión, aunque no pueda salir del país", teniendo en cuenta que Turquía también vive días de aislamiento, mientras que en sigue la prohibición para que ingresen personas.

Además, en la entrevista a Cultura del Gol afirmó que "me gustaría poder conocerlo, él fue un jugador espectacular y me encantaría poder reunirme", para terminar bromeando con que "a mí no me gusta el mate pero puedo tomar café o una gaseosa".

Más equipos

Rodallega, que ya tiene 34 años, había advertido que quería regresar a su país, jugar en América de Cali y retirarse en Deportes Quindío, pero parece que antes quiere hacer una escala en Argentina.