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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traducido por

Kylian Mbappé destaca nada más reincorporarse al Real Madrid, que derrota al colista

Real Madrid vs Real Oviedo
Real Madrid
Real Oviedo
Primera División
G. Garcia
K. Mbappe
J. Bellingham

El Real Madrid se repuso de la derrota en el Clásico ante el FC Barcelona. El jueves, el equipo de Álvaro Arbeloa venció 2-0 al descendido Real Oviedo, con goles de Gonzalo García y Jude Bellingham. Con este triunfo, el conjunto blanco, ya segundo, llega a 80 puntos en LaLiga.

Kylian Mbappé, recién recuperado de una lesión, comenzó en el banquillo. Federico Valverde se mantuvo ausente por la contusión craneal sufrida tras chocar con Aurélien Tchouaméni, mientras que Eduardo Camavinga —no convocado con Francia para el Mundial— sí fue titular.

El partido tardó en arrancar, pero el Madrid dominó la primera parte y creó ocasiones. Mastantuono, Alexander-Arnold, Brahim, Vinicius y Camavinga fallaron sus remates. El Oviedo respondió con un cabezazo de Nacho Vidal que se fue alto.

Cuando parecía que el partido iría al descanso sin goles, García aprovechó una pérdida rival y, con un disparo en giro, abrió el marcador: 1-0.

El momento más emotivo llegó en el 55’: Santi Cazorla, de 41 años y presunto retirado al final de curso, ingresó con el Oviedo, el club de su infancia, y el Bernabéu le homenajeó con una ovación.

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El Oviedo respondió con dos ocasiones de Reina y Vidal, pero no marcó. Carreras tuvo la última para el Madrid, aunque Aarón Escandell evitó el gol.

A veinte minutos del final, Mbappé, ya recuperado, entró al campo y los aficionados del Real Madrid lo silbaron. Aun así, dio una asistencia a Bellingham, que marcó el 2-0 definitivo.

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