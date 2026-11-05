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Kuopion PS vs. KAA Gent: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 12:45 Tammela Stadion

El partido entre Kuopion PS y KAA Gent comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Kuopion PS vs. KAA Gent, en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Kuopion PS y KAA Gent?

Kuopion PS llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su último partido terminó con una derrota por 2-0 ante AC Oulu en la Veikkausliga. En esos cinco encuentros, el equipo marcó un total de cinco goles y encajó siete. Cabe destacar la victoria por 2-0 frente a Vaasa PS, que demuestra que Kuopion PS es capaz de mantener su portería a cero.

KAA Gent suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el club perdió por 2-0 ante Lommel en la Jupiler League. Destaca especialmente la victoria por 4-0 frente a RSC Anderlecht, que pone de relieve la capacidad ofensiva del equipo. En total, Gent encajó siete goles y marcó otros siete durante ese periodo.

Kuopion PS vs. KAA Gent: alineaciones

Kuopion PS vs. KAA Gent: estado de forma

Kuopion PS vs. KAA Gent: balance de enfrentamientos directos

Kuopion PS vs. KAA Gent: las clasificaciones