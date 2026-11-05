¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.
Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita
- Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
- Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
- Acceda a la cadena oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de retransmisión.
- Regístrese & encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
Kuopion PS vs. KAA Gent: hora de inicio
El partido entre Kuopion PS y KAA Gent comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.
Kuopion PS vs. KAA Gent, en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?
Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Kuopion PS y KAA Gent?
Kuopion PS llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su último partido terminó con una derrota por 2-0 ante AC Oulu en la Veikkausliga. En esos cinco encuentros, el equipo marcó un total de cinco goles y encajó siete. Cabe destacar la victoria por 2-0 frente a Vaasa PS, que demuestra que Kuopion PS es capaz de mantener su portería a cero.
KAA Gent suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el club perdió por 2-0 ante Lommel en la Jupiler League. Destaca especialmente la victoria por 4-0 frente a RSC Anderlecht, que pone de relieve la capacidad ofensiva del equipo. En total, Gent encajó siete goles y marcó otros siete durante ese periodo.
Kuopion PS vs. KAA Gent: alineaciones
KuPS contra Gante alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- M. Nuutinen
- R. De Mil
Kuopion PS vs. KAA Gent: estado de forma
Kuopion PS vs. KAA Gent: balance de enfrentamientos directos
Kuopion PS vs. KAA Gent: las clasificaciones
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|6
W
W
|2
|2
|2
|0
|0
|8
|4
|+4
|6
W
W
|3
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
W
W
|3
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
W
W
|5
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
W
W
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
W
W
|7
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
W
W
|8
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
W
W
|9
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|4
D
W
|10
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
D
W
|11
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
W
D
|12
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
D
W
|13
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
W
L
|13
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
W
L
|15
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
L
W
|16
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
W
L
|17
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
L
W
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
L
W
|19
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
D
D
|20
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|20
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|22
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
D
L
|23
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
D
L
|24
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
L
|25
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
L
D
|26
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
L
|27
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
D
L
|28
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
L
D
|28
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
D
L
|30
|2
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
|1
L
D
|31
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
L
D
|32
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
L
L
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
L
L
|34
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
L
L
|35
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
L
L
|36
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
L
L