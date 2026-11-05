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Conference League
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Tammela Stadion
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Kuopion PS vs. KAA Gent, hoy en directo: ¿quién emite o retransmite el partido por televisión y streaming?

KuPS vs Gante
KuPS
Gante
Conference League

En la Conference League, el Kuopion PS se enfrenta al KAA Gent. Pero ¿dónde se puede ver el partido de hoy en directo por televisión y en streaming?

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  • Regístrese & encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Kuopion PS vs. KAA Gent: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Tammela Stadion

El partido entre Kuopion PS y KAA Gent comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Kuopion PS vs. KAA Gent, en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Kuopion PS y KAA Gent?

Kuopion PS llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su último partido terminó con una derrota por 2-0 ante AC Oulu en la Veikkausliga. En esos cinco encuentros, el equipo marcó un total de cinco goles y encajó siete. Cabe destacar la victoria por 2-0 frente a Vaasa PS, que demuestra que Kuopion PS es capaz de mantener su portería a cero.

KAA Gent suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el club perdió por 2-0 ante Lommel en la Jupiler League. Destaca especialmente la victoria por 4-0 frente a RSC Anderlecht, que pone de relieve la capacidad ofensiva del equipo. En total, Gent encajó siete goles y marcó otros siete durante ese periodo.

KUP

KUP - Formulario

VPS
W2-0
BOR
L2-0
HJK
D2-2
GNI
D1-1
ACO
L2-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
GNT

GNT - Formulario

AGF
W1-0
UNR
L3-3
BRA
L2-0
AND
W4-0
LOM
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Kuopion PS vs. KAA Gent: alineaciones

KuPS contra Gante alineaciones

4-2-3-1
KuPS crest
KuPS
KUP
Formación
Gante crest
Gante
GNT
4-3-3
J. KreidlJ. KreidlS. SavolainenS. SavolainenN. KujasaloN. KujasaloA. LoetjoenenA. LoetjoenenT. HaemaelaeinenT. HaemaelaeinenP. PennanenP. PennanenS. PasanenS. PasanenB. ArmahB. ArmahA. AikiA. AikiV. GascV. GascP. ParzyszekP. ParzyszekD. RoefD. RoefM. VolckaertM. VolckaertM. PaskotsiM. PaskotsiS. van der HeydenS. van der HeydenT. AraujoT. AraujoA. KadriA. KadriM. DelorgeM. DelorgeT. De VliegerT. De VliegerH. GooreH. GooreM. SonkoM. SonkoJ. VergaraJ. Vergara
Gante crest
Gante
GNT
4-2-3-1
KuPS

Once inicial

Gante

Suplentes

Manager

  • M. Nuutinen
  • R. De Mil

Kuopion PS vs. KAA Gent: estado de forma

KUP

KUP - Formulario

VPS
W2-0
BOR
L2-0
HJK
D2-2
GNI
D1-1
ACO
L2-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
GNT

GNT - Formulario

AGF
W1-0
UNR
L3-3
BRA
L2-0
AND
W4-0
LOM
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Kuopion PS vs. KAA Gent: balance de enfrentamientos directos

Kuopion PS vs. KAA Gent: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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