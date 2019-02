Kudelka pierde la paciencia en Universidad de Chile: "El equipo no está jugando como quiero, no me gusta"

El técnico de los azules sacó la voz para criticar el mal momento que vive su escuadra. "La vida nos pone a veces a pilotar esta tormenta", dijo.

Tres partidos, dos empates, una derrota y la tempranera eliminación de la Copa Libertadores es el saldo de la Universidad de Chile versión 2019. Y detrás, un sinnúmero de problemas que tienen enfrentados a su capitán Johnny Herrera y a la directiva de Azul Azul.

Y en ese sentido, el técnico Frank Darío Kudelka sacó la voz y se mostró disconforme con el presente de su escuadra. "El equipo no está jugando como quiero, el equipo no me gusta, y no estuvimos a la altura de las circunstancias en la Libertadores, pero vamos a seguir intentando, a seguir buscando para mejorar. Hay que bancarse las críticas, que a veces son desmesuradas, pero es lo que hay, son las reglas del juego", sostuvo el ex entrenador de Talleres en el CDA.

Y pese a los días convulsionados, el argentino remarcó que "creemos en esto, a mi me han tocado cosas peores que estas. Los errores hay que superarlos y hacernos cargo".

Y agregó: "No es un momento de dudas, es el momento de corregir errores, de repetir cosas, hay un aspecto emocional que debemos superar, pero la vida nos pone a veces a pilotar esta tormenta. No estamos tristes, no es que no nos importe nada, nos importa mucho que las cosas salgan bien, pero a veces se hace una tormenta de un tornado. No se puede tapar una boca en todas las esquinas, no se puede comprender todo, yo tengo que rendir en el entrenamiento y luego en la cancha a través de ello", añadió.

Por otra parte, se refirió a los dichos del capitán de los estudiantiles quien apuntó sus darcos en contra de Sabino Aguad, gerente deportivo. "Yo lo que hablo, lo hablo en forma interna, no me gusta expresarlo afuera. Mi labor en el club es netamente silenciosa, no aportar más picante al tema".

El conjunto estudiantil está enfocado, por ahora, en su compromiso de este sábado ante O'Higgins por la segunda jornada. Para aquel cruce, el DT preparó este jueves una serie de cambios tácticos, pensando en revertir la situación y lograr el primer triunfo oficial en la temporada.

Para el cotejo en El Teniente el argentino mantendrá el esquema 4-3-3 con Johnny Herrera en la portería, Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Diego Carrasco y Jean Beausejour en defensa. Jimmy Martínez con Rodrigo Echeverría, en el mediocampo, acompañados por el panameño Gabriel Torres como enganche. Mientras que Sebastián Ubilla, Leandro Benegas, y Pablo Parra comandarán la ofensiva.