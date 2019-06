Kroos se ve retirándose en el Madrid: "33 años es una buena edad para dejarlo"

El mediocampista dio una entrevista y aseguró que no jugará en Catar, China o Estados Unidos

"Los 33 años es una buena edad para retirarse". Toni Kroos reflexiona en una entrevista con 'SportBild' sobre su futuro, y aunque no se cierra la puerta a seguir más allá, en principio pone el fin de su contrato con el como un buen límite para colgar las botas. Tiene 29 años y ha acordado hace un mes que jugará de blanco hasta 2023, justo el tiempo en el que llegaría a esa edad.

"La duración del contrato fue elegida conscientemente. Los 33 serían una buena edad para retirarse, pero entonces tendré la oportunidad de elegir si quiero hacer algo después", cuenta el interior, que ha ganado cuatro Champions con el Madrid y una más con el Bayern, en todas ellas como titular e importante en sus equipos. Podría dejar el fútbol de blanco, pero igual se lo repiensa y tira un poco más. No mucho más, eso sí, porque se da como límite en su selección el año 2024, en el que hay una que se celebrará en .

Lo que sí parece tener claro es que, a diferencia de lo que es tendencia ahora mismo en jugadores de su nivel, él no planteará un destino más para hacer caja. "Ya puede descartar esto, no jugaré nunca en los , o Catar", cuenta el jugador, que en su carrera se ha distinguido por hacer las cosas a su manera. Cuando parecía ligado de por vida al Bayern, se negó a seguir y se fue al Madrid. Cuando habla, muestra una personalidad algo distante, pero también tener claro lo que quiere. Y en este caso es tajante, marcharse a cobrar una jubilación acelerada en un país con más dinero que fútbol no es una opción.

Kroos es también historia del fútbol alemán. Campeón del mundo, titular durante muchos años, se ha puesto la camiseta de su selección en 92 ocasiones. Esa experiencia supone que haya perdido por el camino algunos compañeros que le han acompañado en esa senda, pues el tiempo no perdona y se dedica siempre a retirar futbolistas. Cuando habla de Boateng, Hummels o Mueller, los recuerda con cariño. "Hemos jugado juntos mucho tiempo y eso te hace cercano a ellos. Es una lástima, pero el tiempo en el fútbol es limitado", explica el interior.