Kroos: El Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo en situaciones de caos

El alemán Toni Kroos, leyenda del Real Madrid, analizó la victoria del Bayern Múnich por 2-1 en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

En un pódcast afirmó: «No me sorprendió el partido; el Bayern jugó muy bien, pero lo más llamativo fue lo que pasó tras el 2-0».

Y añadió: «En los últimos años el Bayern ha hecho buenos partidos contra el Real Madrid, pero en la vuelta a menudo no mantiene su nivel, se deja influir por detalles y no logra la clasificación».

«El 2-0 al descanso debía sentenciar el partido, pero me sorprendió que el Bayern se replegara y presionara menos».

«En ese momento el Bayern dominaba, así que esperaba que mantuviera el control o ampliara la ventaja; incluso pensé en un tercer o cuarto gol, pero sucedió lo contrario».

Y añadió: «El error de Upamecano ante Vinicius fue el punto de inflexión. A partir de ahí, el Madrid mostró su carácter y creó peligro entre el 60 y el 75, pese a ir 0-2 abajo».

Y añadió: «Para mí, el Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo cuando el partido se convierte en un caos ofensivo de ida y vuelta; es un estilo que le encanta».

Concluyó: «Por eso el Madrid estuvo a punto de empatar; podría haber sido 3-3, aunque acabó 2-1. Creo que el Bayern podría haber gestionado mejor el partido, ya fuera manteniendo la ventaja o aprovechando los espacios para sentenciar».



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