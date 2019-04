Kroos desmiente que quiera dejar el Real Madrid

El alemán sale al paso de la información del Diario AS, que hablaba de las intenciones del centrocampista.

Toni Kroos no quiere irse del Real Madrid. Por más que la actualidad del conjunto blanco no pase por otra cosa que sea nombre y nombres, el alemán no quiere el suyo encima de la mesa de las posibles salidas de Concha Espina.

Así, el centrocampista salió al paso a través de un tweet de la información del Diario AS que colocaba al internacional teutón en la rampa de salida. La información hablaba de las intenciones del jugador del , las cuales pasaban por un deseo de marcharse al creer que había cumplido un ciclo.

Información absolutamente falsa‼️‼️‼️ https://t.co/z2PYwz0fiA

— Toni Kroos (@ToniKroos) 12 de abril de 2019

Sin embargo, no ha tardado el '8' madridista en negar cualquier rumor en torno a un posible adiós al equipo blanco. "¡Información absolutamente falsa!", reza el conciso mensaje de un Toni Kroos que no contempla salida alguna.