Kranevitter: "Sé que si Gallardo me necesita me va a llamar"

El volante tucumano que juega en Zenit reconoció que le gustaría regresar a River, pero que no se comunicaron con él. "Uno de mis sueños es volver".

Después de la obtención de la Copa Libertadores para cerrar un gran 2018, River ya piensa en lo que tiene por delante: Superliga, Copa Libertadores, Copa Argentina y Recopa Sudamericana. Para todas estas competencias, Marcelo Gallardo y los dirigentes evalúan el mercado para ver si podrían sumar refuerzos -esto dependerá también de quiénes se vayan-.

En esos nombres que se barajan para sumarse a Núñez aparece el de Matías Kranevitter, volante de Zenit que conoce bien el club, donde fue campeón en seis oportunidades. Al respecto, el tucumano de 25 años reconoció que le gustaría regresar al Millonario y no sólo por lo que implica River, si no también por el poco lugar que tiene en Rusia y porque mostrarse nuevamente en el fútbol argentino le daría más oportunidades de estar en la Copa América 2019 con la Selección argentina.

"La Copa América es lo principal que tengo en mente para 2019. No pensé en qué equipo podría ir a jugar... Sé que, si algún club está interesado en mí, lo voy a pensar porque es mi futuro", le dijo el Colo al Diario Olé y le hizo un guiño a River: "Gallardo me tuvo mucho tiempo en el club, tengo buena relación. Hablé con él después de la Libertadores. Sé que si me necesitan me va a llamar y que tendremos un diálogo de hombres. Todos sabemos lo ligado que estoy al club. Si Marcelo me necesita, o Rodolfo, tienen mi teléfono".

A pesar de sus deseos de volver a Buenos Aires, el tucumano no anticipó tiempos: "No sé cuándo me va a tocar. Puede ser mañana o dentro de cinco o seis años... Uno de mis sueños es volver (a River): yo nací ahí... Me encantaría regresar por la gente, que me brindó mucho cariño, porque me hizo sentir cómodo, porque además estaría en mi país. Pero no sé cuando será la vuelta".

En cuanto a lo contractual, el mediocampista tiene contrato con Zenit hasta junio de 2021 y el club ruso no vería con malos ojos cederlo a préstamo.