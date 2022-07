Koundé se reincorpora a la pretemporada del Sevilla a la espera de resolver su futuro

El central se ha reincorporado a la pretemporada aunque ha trabajado en el gimnasio y no con sus compañeros. Las negociaciones con el Chelsea siguen.

El futuro de Jules Koundé centra todos los focos en la actualidad del Sevilla. Este miércoles se esperaban novedades ya que el central francés estaba llamado a reincorporarse a los entrenamientos con el club de Nervión. El jugador se ha presentado en la Ciudad Deportiva del Sevilla y se ha entrenado en solitario en el gimnasio como parte de su proceso de recuperación de la operación a la que se sometió en junio por unas molestias musculares.

No obstante, la reincorporación de Koundé a la disciplina del club de Nervión no se espera que sea para quedarse ante la negociación que hay abierta para que se marche al Chelsea. El Sevilla ya rechazó una oferta de 55 millones de euros pero las partes son optimistas para que el club de Londres pueda llegar a los 60 "kilos" de fijos que en el Sánchez-Pizjuán solicitan para aceptar su marcha.

De hecho, el Sevilla y el jugador esperan que la operación pueda quedar muy encarrilada en las próximas horas y que no tenga que viajar a la concentración del Sevilla en Lagos en la tarde del próximo jueves. No obstante, si no hay acuerdo el futbolista tendrá que seguir en la disciplina sevillista como ha hecho este mismo miércoles y desplazarse a tierras portuguesas.

Por su parte, el Sevilla aún no ha recibido ofertas formales del Barcelona a pesar del interés en el jugador que han publicado distintos medios catalanes durante semanas. Tanto el Chelsea como el Sevilla sospechan que los culés aún podrían no haber dicho su última palabra pero los "blues" llevan la delantera en la operación.