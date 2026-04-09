Koulibaly envía un mensaje apasionado a la afición del Al-Hilal antes de la fase decisiva

El defensa senegalés Kalidou Koulibaly, del Al-Hilal, afirmó que su equipo luchará por el título de la Liga Saudí hasta el final de la temporada. Reafirmó la determinación del “Zaim” de dar lo mejor de sí para conseguir el título y confirmar su superioridad en la competición nacional, a pesar de la presión de las últimas jornadas y de la reñida lucha con el Al-Nassr por el liderato.

El miércoles, el Al-Hilal goleó 6-0 al Al-Khaloud en la jornada 29 de la Liga Roshen.

Koulibaly declaró: «En el vestuario creemos en la capacidad del Al-Hilal para ganar la Liga Roshen, aunque ahora estamos por detrás del Al-Nassr en puntos».

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Y añadió: «Nos quedan seis finales; debemos ganarlas todas y luego ver la clasificación».

Además, reconoció que su ambición va más allá de la liga: «Queremos el triplete y tenemos por delante un gran desafío en Asia».

Y concluyó: «Queremos el apoyo de la afición en los próximos partidos; nuestro objetivo es hacerles felices y seguir avanzando hacia la cima».

El “líder de Asia” tiene 68 puntos, a dos del Al-Nassr (70), y espera recortar distancias cuando enfrente al Al-Akhdoud el sábado.