El entrenador del Barcelona tiene claro que la máxima prioridad de la temporada es firmar la renovación del capitán para que siga vestido de azulgrana

Ronald Koeman no tiene pelos en la lengua. Siempre ha sido claro y este viernes lo ha vuelto a ser hablando de la situación de Lionel Messi. El capitán sigue sin renovar por el grave problema económico del club, que no le puede inscribir en LaLiga sin saltarse las estrictas normas del límite salarial. El entrenador del Barça no se ha cortado. "Hay que estar preocupado, pero tengo plena confianza con el presidente para que arregle el tema", ha comentado el holandés ante los medios en la presentación de la Koeman Cup, su torneo benéfico de golf que se disputa durante este fin de semana en Sant Esteve Sesrovires, pueblo catalán cercano a Barcelona.

"Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que siga", ha expresado, situando la renovación de Messi por encima de cualquier decisión importante a nivel deportivo. Para Koeman, la continuidad del argentino es prioritaria. "Lo más importante es hacer los máximo esfuerzos para que Leo se quede. Es lo más importante. Es el futuro de este club. La efectividad que ha demostrado durante estos años es la máxima. Hay que intentar que se quede", ha insistido el entrenador del primer equipo masculino. De hecho, el director del banquillo blaugrana ha admitido que "Messi siempre ha demostrado que quiere seguir. Está jugando la Copa América y tiene otras cosas en la cabeza, pero siempre ha hecho lo máximo por este club".

Pese a su preocupación, el técnico del Barça confía en que Joan Laporta pueda convencer al presidente de LaLiga, Javier Tebas, para que flexibilice la norma del límite salarial, por lo menos, durante esta próxima temporada. "Cada uno defiende lo que es suyo. El presidente me dijo ayer que estuviera tranquilo, que están trabajando en este tema y que confían en llegar a un acuerdo", ha remarcado Koeman, que prefiere saber cuánto antes cuál será su plantilla definitiva para planificar la temporada: "Hasta finales de agosto pueden pasar muchas cosas. Estamos acostumbrados a eso, pero es mejor saber con qué jugadores podré contar".

Además, Koeman ha admitido estar alerta por la situación en la que se encuentra la entidad. "Estamos muy preocupados por el estado económico del club, el covid ha afectado mucho. Todos tenemos que aceptar que es un momento difícil", ha dicho. En relación al problema financiero, el entrenador considera que los jugadores deben volver a hacer un esfuerzo para ayudar a rebajar la tensión económica: "El año pasado los jugadores ya ayudaron al club. Si hace falta otra ayuda, creo que tanto los jugadores como yo tenemos que hacer otro esfuerzo".

Demasiados partidos para Pedri

A Koeman no le ha gustado que la Federación Española convocara a Pedri para los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, después de la cantidad de partidos que jugó durante la temporada y de haber disputado la Eurocopa con la selección absoluta. Para el técnico, "es demasiado. Solamente habrá tenido cuatro días de descanso y volverá cuando ya haya empezado la temporada. Se tiene que proteger a los jugadores. Los Juegos Olímpicos son más para el atletismo que para el fútbol".