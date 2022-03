Koeman, sobre Laporta: "Iba diciendo que era una leyenda y me despidió en el avión"

Ronald Koeman ha vuelto a hablar en público, concretamente en el programa 'Hoge Bomen' de la televisión holandesa, en el cual ha cargado duramente contra el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, con el cual se ha mostrado muy molesto.

¿Cómo fue despedido?

"¿Cómo me despidió Laporta? En el avión. Una cosa que me dolió fue que los jugadores estaban sentados detrás de nosotros, mientras yo tuve que ir a sentarme a su lado. Siempre lo va diciendo, que soy una leyenda del club... ¡Demuéstralo entonces!", argumentó.

¿Sintió la confianza de Laporta?

"Entendí enseguida que yo no era el entrenador de Laporta. Él no me eligió. No me dieron el mismo tiempo que le están dando a Xavi. Luego me dijo mil veces que nunca lo elegiría a él porque le faltaba experiencia. Sin embargo, estoy feliz de que el equipo esté mejor ahora, también veo a De Jong más involucrado en el juego", comentó también hace pocos días en otro programa de su pais, concretamente en el "Algemeen Dagblad".