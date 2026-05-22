Ronald Koeman se encuentra en Barcelona para el torneo de golf anual que lleva su nombre. El seleccionador holandés habló allí sobre el estado físico de Frenkie de Jong de cara al Mundial.

De Jong se perdió los dos últimos partidos del FC Barcelona, recién campeón de liga, por enfermedad. Aún no se sabe si el centrocampista jugará el sábado contra el Valencia en la última jornada.

«Es una pena que Frenkie no haya podido jugar los dos últimos partidos porque estaba un poco enfermo», declaró Koeman el viernes a la prensa española. «Pero sin duda se presentará más en forma en el Mundial».

La selección holandesa necesita a un De Jong en plena forma, según Koeman, a pocas semanas del inicio del Mundial. «Si queremos ser un equipo fuerte, necesitamos a Frenkie. Es un jugador fundamental para nosotros».

De Jong, con 64 partidos internacionales, se perdió en marzo los amistosos contra Noruega y Ecuador por lesión y no juega con Orange desde noviembre.

El exjugador del Ajax ya se perdió la Euro 2024 por lesión y vio cómo Holanda caía en semifinales.

Koeman anunciará la lista definitiva el 27 de mayo, con un máximo de 26 jugadores para viajar a Estados Unidos, Canadá y México.