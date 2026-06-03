Holanda prepara el Mundial. El miércoles a las 20:45 jugará un amistoso contra Argelia. Ronald Koeman ya confirmó la alineación.

Bart Verbruggen defenderá la portería en el estadio del Feyenoord. Mats Wieffer reemplazará al sancionado Denzel Dumfries en el lateral derecho. Jan Paul van Hecke y Virgil van Dijk conformarán el eje de la defensa, mientras que Micky van de Ven actuará como lateral izquierdo.

Frenkie de Jong, ya en plena forma, dirigirá el centro del campo; le acompañarán Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders.

Memphis Depay se unió a la concentración, pero aún no está en óptimas condiciones, por lo que Donyell Malen tendrá su chance. Crysencio Summerville y Cody Gakpo alimentarán al delantero del AS Roma.

Será el último encuentro en casa antes de viajar el jueves a Estados Unidos, donde el lunes enfrentará a Uzbekistán en Nueva York, cerrando la gira de preparación.

El equipo de Koeman debutará en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México el 14 de junio ante Japón, luego enfrentará a Suecia el 20 de junio y a Túnez el 26.

Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo.

Alineación de Argelia: Zidane; Abada, Mandi, Belaïd, Aït-Nouri; Bentaleb, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura.