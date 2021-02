Koeman "riñe" a Piqué por hablar de árbitros pero vuelve a quejarse de un penalti contra el Sevilla

El técnico del Barcelona valoró la visita del Alavés, evitó hablar del PSG pero volvió a quejarse del resultado y el arbitraje contra el Sevilla.

Ronald Koeman ha comparecido ante los medios antes de que el Barcelona reciba al Alavés y ha querido evitar hablar del partido de la UEFA Champions League ante el PSG aunque sí volvió a quejarse de que jo le pitaran un penalti ante el Sevilla el pasado miércoles en la Copa del Rey. "El partido de mañana es más importante que el del PSG. Vamos partido a partido y es importante ganar para el del martes", dijo en rueda de prensa.

La lesión de Neymar: "No es jugador del Alavés. Es para el lunes, no para hoy".

Fichajes: "No hablo después de lo pasado. Yo estuve hablando un momento con ellos, les dije que necesitábamos un fichaje, pero respeto cualquier decisión, por parte del club, por el tema económico... seguimos con lo que tenemos. Pero, con las bajas y la mala suerte de las lesiones, nos falta gente atrás, nos falta contundencia, no hemos repetido defensa... por tema lesiones hemos bajado el rendimiento en defensa".

Posible sanción a Piqué: "Es mi problema si por culpa de estas declaraciones sancionan, pero él tiene suficiente experiencia para decir lo que quiera. Pero hay que cuidarse porque, con poco, te pueden hacer un problema. Hay que hacer crítica, pero con respeto para que no te puedan hacer nada".

El posible penalti a Jordi Alba contra el Sevilla: "Es penalti. Es dentro. No entiendo por qué el VAR no entra. El árbitro dice que es falta. Todos me han dicho que es penalti. Se pueden equivocar, pero hay que poner la cara por delante".

No volverían a perder contra el Sevila: "No tengo duda que piensan en el Alavés. Contra el Sevilla hicimos un buen partido, no creo que lo perdiésemos si lo repitiésemos. Es capaz el equipo en la vuelta".

Volver a jugar en casa: "Está bien, porque podemos descansar más y ojalá podamos recuperar gente para tener una plantilla más competitiva. Por un lado permite ver los jugadores jóvenes, del B, pero necesitamos más gente".

Dest, Pjanic y Braithwaite: "Decidimos mañana. No soy partidario de arriesgar con los lesionados. Los jugadores se tienen que recuperar bien, sin prisa. Si están y pueden, mejor, eso sí"

El sextete del Bayern o el del Barça: "Me quedo con el Barça de Guardiola porque hizo el mejor juego que he visto en los últimos 25 años".

Abelardo : "Es bonito enfrentarnos porque hemos jugado juntos. Él fue también un central y siempre me ha parecido un gran profesional, un gran competidor. Se nota en sus equipos. Es una persona muy honrada y alegre. Es bonito darle la mano y un abrazo mañana por la noche".

Estado físico y rotaciones: "El equipo está bien y se vio en la segunda parte del Sevilla, pero hay jugadores con muchos minutos y partido por no tener todo el mundo disponible. Muchas no, tampoco hay tanto para cambiar. Miramos a los jugadores, entrenamos mañana y decidimos. Pondremos un equipo para ganar. Si ganas siempre tienes menos cansancio que si no ganas. Pero primero jugar. Es un partido complicado, muy físico, contra un equipo competitivo".

La evolución de Araujo: "Está lesionado. Si hay un momento que él puede estar, hablamos y nos decidimos, pero siempre es importante saber el riesgo para cualquier jugador. Mañana no estará y ya veremos el lunes y el martes".

Sangría de goles en contra: "Es verdad que encajamos goles, también creamos mucho más. Hay que tener más efectividad, ser más contundente en defender. Nos falta más regularidad en defensa y, sobre todo, por la gente que no tenemos. Entonces un cansancio puede ser importante. Tampoco estoy tan preocupado. Estaré si no creamos oportunidades".

La importencia de lo que viene: "Normalmente febrero y marzo es donde se ve mucho las opciones de poder llegar a algo. Vamos a ver dónde estamos y a qué podemos aspirar. Hay que ganar los partidos y, sobre todo, tener más jugadores disponibles".

Pedri: "Hay que dar oportunidades a los jóvenes. El caso de Pedri es increíble. Otros que necesitan más tiempo".