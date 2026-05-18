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Ronald Koeman juniorImago
Bart DHanis

Traducido por

Koeman recibe al instante una oferta concreta del extranjero tras su actuación heroica contra el Volendam

Fichajes

Según Voetbal International, Ronald Koeman hijo interesa al Real Valladolid. El portero acaba contrato con el Telstar, por lo que podría fichar gratis.

El domingo, en el último minuto del duelo contra el FC Volendam por la permanencia, marcó un penalti que lo convirtió en héroe.

Podría haber sido su despedida, pues desde principios de temporada, en Goedemorgen Eredivisie, reconoció su deseo de regresar a España.

Telstar desea retenerlo, pero las opciones de que se quede son escasas. Su gol le dio fama internacional.

El Valladolid ya se ha puesto en contacto con su entorno, según VI, y no es el único equipo interesado: varios clubes de Segunda y alguno de Asia también le siguen.

Además, en el Valladolid jugarán la próxima temporada Kaj de Rooij y Robin van Duiven.

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