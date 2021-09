Koeman: "Quiero quedarme más años aquí, pero el poder tiene que ser del entrenador"

El técnico del Barcelona habla de las salidas de Messi y Griezmann, de su relación con Joan Laporta y de los objetivos "realistas" para esta temporada

Ronald Koeman quiere ser entrenador del Barça durante muchos años. Así lo ha dejado claro en las tres entrevistas concedidas a los medios escritos de Barcelona y publicadas este miércoles en los quioscos. El técnico neerlandés admite que la relación con Joan Laporta no inició con buen pie, como tampoco le gustó que se filtrara alguna de las últimas conversaciones acerca del 4-3-3 o de jugadores como Riqui Puig y Umtiti. Sin embargo, las últimas declaraciones del presidente le han convencido para tirar adelante sin reproches. "El lunes, el presidente hizo muy bien, hizo lo que tiene que hacer como presidente, no dejar dudas sobre el entrenador. Todo depende de los resultados para cualquier entrenador pero creo que había dudas, había cosas que han salido en la prensa, temas del sistema de juego, de Riqui Puig, de Umtiti y algo más... Yo siempre estoy abierto a escuchar y a quedarme por más años aquí, pero el poder tiene que ser del entrenador", comentó.

Repasamos las respuestas más interesantes del entrenador del Barça en sus entrevistas con 'Mundo Deportivo', 'Sport' y 'L'Esportiu de Catalunya':

Hombre de club

"Sí, por encima de todo me considero un hombre de club. Siempre he creído que tengo el deber de ayudar al club en el que estoy, buscando fórmulas para mejorar el equipo sin comprometer el bien de la entidad. Eso sí, lo que está ocurriendo en el Barça en los últimos tiempos es algo muy especial. ¡A mí me ha pasado de todo! El primer día que llegué Messi se quería ir, con el famoso burofax; después la delicada situación económica del club, también la moción de censura y la dimisión de Bartomeu y la junta. Muchos problemas. No ha sido fácil".

Renovación

"El lunes, el presidente hizo muy bien, hizo lo que tiene que hacer como presidente, no dejar dudas sobre el entrenador. Todo depende de los resultados para cualquier entrenador pero creo que había dudas, había cosas que han salido en la prensa, temas del sistema de juego, de Riqui Puig, de Umtiti y algo más... Yo siempre estoy abierto a escuchar y a quedarme por más años aquí, pero el poder tiene que ser del entrenador. Y no puede ser que haya dudas porque si hay dudas sobre la mesa, el entrenador no tiene este poder. Yo soy alguien fuerte mentalmente, yo soy el mismo, pero necesito la ayuda, el apoyo, por parte del club. Por eso lo del presidente fue muy importante para todo el mundo saber cómo está el tema. Si es un tema que está suelto, es malo".

Relación con Laporta

"Ha habido dos momentos complicados, el del final de la temporada pasada y el de la semana pasada. Una vez más el presidente lo ha hecho bien y ha dejado las cosas muy claras. A mí me ha gustado porque siempre tienes que dejar las cosas claras como son y nada más. Tenemos una relación buena, hablamos de cosas y al final todos, el presidente, yo, tú, todo el mundo, queremos que el Barça triunfe. Sabemos que es un momento complicado por muchas cosas pero vamos hacia delante y este club tiene mucho futuro".

Dolido en algún momento

"Sí, es verdad. No hay que volver al pasado, pero sí recordar que estuve cabreado y dolido porque entonces pensé que se me estaba faltando al respeto".

El 4-3-3

"Hay cosas que hablamos dentro del club que no pueden salir. Es normal que hablemos de temas, del futuro, de los jugadores, del sistema por ejemplo, y yo soy partidario del 4-3-3, pero hay partidos y momentos durante la temporada en que se puede cambiar. Los mejores datos del equipo del año pasado han sido con el 3-5-2. Hay muchas cosas que se pueden poner en este sistema. Ya sé que el sistema básico es el 4-3-3, ya lo sé, pero hay momentos durante una temporada que se puede cambiar".

Es cruyffista

"Sí, mucho. A veces, la gente se equivoca en qué es el sistema de Cruyff. Eusebio, en nuestra época, a veces jugó de extremo. Y no es extremo. ¿Entonces qué? También jugó de lateral sin serlo. Había muchos cambios con él de entrenador. Sobre todo su filosofía era de tener balón, presionar, jugar al ataque, correr riesgos en defensa... Este es el estilo de Johan. Y yo soy partidario de este estilo. Pero también tienes que ser realista en unos partidos".

Salida de Messi

"Desde el primer momento que supimos la noticia de que no seguía fue un palo para todo el mundo, incluido yo porque pierdes al mejor del mundo, pierdes 30 goles o más por temporada y sus asistencias, el contrario tiene miedo si él juega... y muchas cosas más que hemos perdido. Ha costado un par de días reponerse pero no hay más remedio que pasar página y construir cosas más en equipo, dar más importancia a la estrategia para lograr la cantidad de goles que necesitamos para ganar. No obliga tácticamente a jugar diferente pero hay cosas sin balón en que el equipo puede mejorar. No tendremos más la calidad individual de Leo, pero en presionar, en juntarse el equipo es mejor ahora".

Salida de Griezmann

"Sí, ha sido lo mismo [que con Emerson], pero con el agravante de que pasó el último día, sin tiempo prácticamente a encontrar una solución. Fue una putada. Griezmann tenía un gran contrato y si se salía iba a ayudar a mejorar la situación económica del club. Por eso accedí a su salida".

Llegada de Luuk de Jong

"Primero, a mí siempre me ha sorprendido que el Barça, hasta en su mejor momento, no tuviese un jugador como Luuk en su plantilla. Creo que es diferente a otros atacantes que tenemos. Es más referencia, va muy bien por arriba y es el tipo de jugador que puede cambiar un partido. Es experimentado. He estado dos años con él en la selección y demostró en bastantes partidos tener nivel para estar con nosotro".

El '10' para Ansu Fati

"Llevar el '10' es un peso importante porque durante muchos años lo ha llevado Messi, pero también creo que hay que pasara página. Alguien tenía que asumir este número y pienso que el club acierta dándoselo a Ansu. Es una persona de la casa, con mucho talento. Tengo ganas de que esté del todo recuperado para volver a ver la camiseta con el dorsal '10' en el campo y marcando goles".

Riqui Puig

"Estamos enseñándole momentos de los entrenamientos y de los partidos donde él tiene que mejorar. Es centrocampista, y hay tres en el equipo, y hoy en día un mediocampista tiene que ser muy completo. Con balón y sin balón. Esto es en general para todos los jóvenes. Y hay competencia. Competencia porque hay muy buenos centrocampistas y hay que ser muy bueno para tener oportunidades".

Situación de Umtiti

"A Umtiti, después de la lesión que tuvo, le ha costado mucho volver físicamente a su nivel. Y últimamente veo a un Umtiti mucho mejor en este sentido. El año pasado ya tuvo partidos y minutos. El tiene que saber que en la plantilla hay varios centrales, él además es zurdo, y la copmpetencia es muy grande. De verdad, yo no tengo nada contra Umtiti ni contra nadie. Si un jugador, se llame como se llame, me demuestra en los entrenamientos, con su actitud y calidad que merece jugar, jugará. Para mí la meritocracia es esencial en un deporte colectivo".

Presente y futuro del equipo

"Estando en el Barça, en cualquier momento y en cualquier año, hay que aspirar al máximo, pero también hay que ser realista en dónde está el equipo. Este equipo tiene muchísimo futuro porque hay jugadores que son muy jóvenes, de 17 a 21 años. Con estos jugadores juntos, en cuatro años, el Barça tendrá un equipo muy fuerte".

Mbappé y el Real Madrid

"Mbappé es uno de los mejores del mundo y claro, si un contrario como el Madrid firma a un jugador así va a ser más fuerte. Espero que todos los buenos, si no vienen al Barça, vayan a equipos de otra Liga. Claro que sí".