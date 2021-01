Koeman no se arrepiente de la salida de Suárez: “Siempre he destacado sus cualidades”

El entrenador del Barcelona, además, aclaró que necesita reforzar la plantilla y que “si no viene alguien, es por tema de dinero”.

El gran presente que está teniendo Luis Suárez en el no lo incomoda a Ronald Koeman. Al menos, eso reflejó el entrenador, este sábado, en la rueda de prensa previa al partido frente al : “¿Si me arrepiento de la salida de Suárez? No. Siempre he destacado sus cualidades. Fue una decisión de su parte y el club. Su destino ha sido diferente. No se puede comparar un equipo como el Atlético con el nuestro. Encajan pocos goles y con un gol a veces es suficiente”.

El entrenador del conjunto catalán, por otra parte, reconoció que necesita refuerzos. “Queremos reforzar la plantilla”, sostuvo el holandés. Y agregó: “Si no viene alguien es por tema del club, de dinero. Lo único que he hecho con Ramón Planes es prepararnos para el futuro. Hablamos de gente joven y posiciones que deben mejorar de calidad. Tenemos un plan, pero es el nuevo presidente el que tiene que decidir”.

Con respecto a la vuelta de Lionel Messi frente al Huesca, Koeman afirmó que el argentino “se encuentra bien y no tiene molestias en el tobillo”.

Apoyo para Coutinho

Koeman tuvo también palabras para el brasileño, tras confirmarse la baja del jugador por tres meses: “Para mí, Philippe siempre ha sido importante, ahora tiene que recuperarse. Es una baja importante. Hay que ver cómo podemos solucionar su baja”.