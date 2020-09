"Koeman hablará de Riqui Puig, es exagerado que no cuenta para el Barcelona"

Josep Maria Bartomeu, presidente del club, valoró el futuro de la joven promesa

Josep Maria Bartomeu, presidente del , ha hablado sobre la actualidad blaugrana antes del Trofeo Joan Gamper ante el Elche y sobre las posibles salidas y llegadas a la entidad catalana.

El máximo dirigente culé habló para TV3 y se mostró sorprendido con la moción de censura y la gran cantidad de votos conseguidos, ha asegurado que no se plantea dimitir pese a la moción de censura, pese a reconocer que se ha mostrado sorprendido por la cantidad firmas que se han obtenido.

Moción de censura

"La cifra ha sorprendido hasta a los promotores de la moción. Estamos en un proceso normal de validación. El club seguirá haciendo todo lo que toca con la máxima transparencia y rigor. La Junta seguirá trabajando para hacer un equipo lo más competitivo posible. Ya hablaremos después de la validación. En estos momentos, nadie quiere dimitir. El club no se para y sigue trabajando, tenemos muchas cosas pendientes. Es un mercado atípico que acaba el 5 de octubre".

Messi

"No entraré en ningún conflicto con él. Es nuestro capitán y el líder de nuestro equipo. Le hemos visto hablando en el campo y es un tema aparcado. No podía permitir que se fuera del club, es el mejor de la historia y el equipo le necesita. Tener a Messi es una garantía de éxito. No entraré en ninguna disputa con el capitán. Son cosas que tienen que hablarse en casa. Debemos felicitarnos de que Messi siga con nosotros y por cómo le hemos visto estos días. El mejor jugador del mundo debe estar en nuestra casa".

Mercado

"El dinero no es un problema para el Barcelona si se necesita, pero antes de que lleguen unos jugadores deben salir otros. Una vez solucionemos las salidas veremos si hay llegadas. El Barcelona, como muchos clubes, ha visto como la pandemia ha reducido mucho los ingresos. Nos tenemos que adaptar. La masa salarial debe estar dentro de los límites del fair-play financiero".

"¿Luis Suárez? Es jugador de nuestro equipo y no puedo decir nada más. Sigue teniendo contrato con el Barcelona".

Habló también sobre Riqui Puig y los rumores sobre su salida: "Koeman estará aquí muchos años. Es un símbolo para el Barcelona y un entrenador con prestigio. En relación a los jugadores, lo explicará en rueda de prensa. La noticia de que no cuenta con él es un poco exagerada. Las plantilla es muy amplia y hay muy buenos futbolistas".

Finalmente, quiso zanjar el tema de Setién. "Se le comunicó cuando tocaba y en ese momento se negocia su salida con los agentes. Pasan los días y no se puede llegar a un acuerdo pactado. No veo ningún lío con esto. Si no hay acuerdo, pues debe hacerlo un juez laboral. Agradezco a Setién que nos ayudara. No tuvo la suerte de otros entrenadores. Debemos dejar de hablar de las cosas malas".