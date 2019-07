Klopp: "Solo el Madrid, el Barcelona, el PSG y el City pueden gastar lo que necesiten"

El técnico del Liverpool analiza el mercado y explica por qué su club, campeón de Europa, no puede igualar en gasto a esos cuatro clubes

Jurgen Klopp ahora analiza el mundo desde su posición como campeón de Europa. Ya era uno de los técnicos más admirados del continente, pero ganar la Champions le pone en un nuevo escalón. Klopp, además, no es de los silenciosos, dice lo que piensa y analiza el mercado desde su posición, pero sin pelos en la lengua. El , en este momento, anda buscando en el mercado, pero con poca novedad, más centrado en renovaciones que en otra cosa.

"No puedo decir nada de lo que están haciendo los otros equipos. No sé cómo lo hacen. Tenemos que pasar las cuentas. Lo siento, todo el mundo tiene que pagar facturas”, ha explicado Klopp. Y es que, en su opinión, el mercado no sirve igual para todos. "Invertimos dinero en este equipo. Ahora parece que no lo hacemos pero no estamos en una tierra fantástica donde solo consigues lo que quieres. No se puede gastar constantemente. Parece que hay cuatro clubs en el mundo que pueden: Madrid, Barça, City y . Lo que sea que necesiten, lo hacen", explicaba.

Señala con el dedo y sin duda, explica quiénes son los que en su opinión, no juegan con las misas normas. Luego, por supuesto, matiza. "No se puede comparar, no es una crítica. Sé cómo la gente lo tomará, que estoy celoso o lo que sea", enumera Klopp sobre los cuatro equipos, dos clubes deportivos españoles y dos clubes estados financiados con dinero del golfo Pérsico.

"No estoy nada celoso. Este año no es el final del Liverpool. El año que viene habrá otro mercado de fichajes. Este equipo es realmente bueno y hemos invertido mucho en él", relata el técnico de los 'reds', un club que lleva 20 años sin ganar la Premier League y que tiene que competir en casa con uno de esos equipos que juega con un crédito ilimitado.

Klopp, en todo caso, recuerda que tampoco el mercado te asegura los resultados: "No hay garantía con los fichajes. Habrá partidos y todavía tendremos que ganar el título, pero eso no significará que necesitemos jugadores diferentes. Solo significa que necesitamos que el equipo esté listo ese día. Eso es lo que tenemos que hacer". En su tiempo como entrenador ha demostrado ser capaz de gestionar plantillas sin grandes desembolsos.