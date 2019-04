Klopp cuelga al Barcelona el cartel de favorito

El entrenador del Liverpool se quita presión antes de las semifinales de la Champions League.

El entrenador del , Jurgen Klopp, ha colgado este jueves el cartel de favorito al de cara a la eliminatoria de semifinales de . El club de Merseyside está buscando llegar a la final de la Liga de Campeones otra vez (perdió la final contra el en 2017/18), pero antes tendrá que sacar del torneo al cuadro catalán. En ese sentido, Klopp espera con entusiasmo la oportunidad de enfrentarse a los líderes de la Liga por primera vez en su carrera, ya que se ha cruzado ya muchas veces al Real Madrid y al Bayern Munich en otras ocasiones.



"He jugado contra el Real Madrid muchas veces, pero nunca ante el Barcelona", dijo a DAZN. "Uno quiere ver qué es posible. Lo bueno del Barcelona es que uno nunca es favorito. Lidiar con este rol, quizá hacer cosas diferentes a otros, eso es atrayente, incluso si no he pensado nada concreto al respecto aún. Una vez estuvimos en Barcelona con el Liverpool en un viaje de Navidad, en un partido contra el Gladbach. Pero haber visto que esto es un estadio y no un templo, ciertamente fue importante".



Liverpool y han llegado a las semifinales de la Liga de Campeones, mientras que y están en la . Sobre eso, Klopp cree que el fútbol inglés está disfrutando de un período dorado. "En general, algunos clubes están haciendo un cambio más grande. El Real Madrid ha vendido a Cristiano [Ronaldo], Bayern Munich también está haciendo una renovación... Y será igual con otros clubes en un futuro próximo. En , los cuatro primeros tienen una muy buena media de edad. Y, por supuesto, hay otras razones por las que hay muchos buenos futbolistas por aquí en Inglaterra. El fútbol inglés es bueno, la selección nacional también, los seis primeros son muy buenos, pero eso nunca es una garantía para el futuro", señaló.