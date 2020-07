Kily González: "Di María quiere venir a Central, yo quiero que venga mañana"

"En 2 años puede llegar a venir, ojalá sea antes", le decía a GOAL el flamante DT en 2018. "No quiero que pase por lo que pasé yo. Se lo prometí".

El vaciamiento del fútbol argentino priva a los clubes y a los hinchas de disfrutar de los grandes jugadores por más de uno o dos años. Si antes las ofertas solamente eran irresistibles cuando llegaban de los gigantes europeos, hoy no sorprende que las figuras del ámbito local emigren a equipos de segundo orden de las ligas top o a mercados emergentes. Económicamente no hay mucho para reprochar, las diferencias son abismales; deportivamente, la meta de quienes emigran es destacarse en esos clubes para dar el salto a un equipo más competitivo en una liga más competitiva. Luego de unos años, ya hechos y consagrados, llega la hora de las retribuciones: reinstalarse en la para "devolverle algo" al club que los formó y/o del cual son hinchas.

Algunos en plenitud (Tevez, Verón, Maxi Rodríguez, Diego Milito, Licha López, Enzo Pérez, Osvaldo); otros, cuando las necesidades del club fueron compatibles con el momento de su vida (Aimar, Saviola, Ayala, Heinze). También están los que se quedaron con las ganas, como Hernán Crespo, y los que lo prometen, como el Kun Agüero o, más adelante, Leandro Paredes.

Uno que se dio el gusto de tener una segunda etapa en su querido cuando tenía 31 años fue el Kily González. , (ganó 2002 y es ídolo), Inter, Mundial 2002 con la Selección Argentina, dos ('99 y '04), oro olímpico 2004. "No vengo a robar plata, vengo a salir campeón. Me terminé inclinando por Central porque es el equipo que me vio nacer (tuvo un breve paso por en Inferiores) y por el afecto de la gente", decía en 2006 el exvolante zurdo, carrilero potente, de disciplinado de ida y vuelta, carácter y buena pegada que compartió vestuario con Maradona y Messi.

Carácter y convicción que le hicieron rechazar la oferta de Boca, donde había jugado dos años (95-97) convencido por el Diego y perdiéndose la chance de ir ¡al !

Ya en 2018, en su nuevo rol de entrenador de la Reserva canalla, el Kily, uno de los tantos discípulos de Bielsa, pensaba en recuperar a una de las joyas de la casa: Ángel Di María, titular en el poderoso . "Quiere venir eso está claro, ama el club y esta camiseta, no se olvida de dónde salió y eso está buenísimo. En 2 años puede llegar a venir, ojalá sea antes. Yo quiero que venga mañana".

La primera vuelta del reemplazante de Diego Cocca en el banco de la Academia rosarina fue en 2006, con Leo Astrada como DT. Problemas dirigenciales, deudas, el fantasma del promedio siempre merodeando.

Después aterrizó en el de su amigo Cholo Simeone y la última aventura en Arroyito fue para dar una mano en la B Nacional. La actualidad tiene al club con el recuerdo fresco de la obtención de la 2018 -eliminación a Newell's incluida- y, pese a no estar holgado en el promedio, lo tiene más enfocado en aspirar a meterse en la .

"Como le he dicho: no tardés tanto. Lo que uno tiene que hacer desde el club con esta clase de jugadores es que tengan todo bien armado para que puedan demostrar su potencial futbolístico y no se preocupen de otras cosas como me pasó a mí".

"Yo llegué en uno de los peores momentos de la historia del club y no quiero que pase por eso, se lo prometí".

"Él la vivió conmigo cuando empezó, vivió situaciones que no le gustaron. Ahora le toca a él ser ser grande, tener la posibilidad de volver y ojalá pueda ayudarlo el día que tome esa decisión hermosa de ponerse la camiseta de nuestro amado Central". ¿Será en 2021 con su amigo el Pocho?