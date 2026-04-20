Kieft oye mencionar a Mourinho y se apresura a emitir un duro juicio

El medio portugués Record vincula a José Mourinho con un posible regreso al Real Madrid. El presidente Florentino Pérez busca dar un nuevo impulso al club y, según rumores, considera al técnico que ya dirigió al equipo entre 2010 y 2013.

Wim Kieft se entera el lunes en KieftJansenEgmondGijp de que Mourinho, ahora en el Benfica, figura en la lista del Real Madrid. El exdelantero considera la idea incomprensible.

«Ya no deberías querer nada de eso, tío», afirma en el podcast. «Ya fue entrenador del Real Madrid; fue el año en que Pepe quedó definitivamente declarado loco».

Kieft considera que Mourinho no aporta nada nuevo y prefiere ver a Klopp.

«Mourinho fue un gran entrenador en sus inicios en el Real Madrid y en el Inter, con Sneijder y Eto'o, pero todo se torció cuando se autodenominó "The Special One"», añade Van der Gijp. «Creía que marcaba la diferencia, pero no es cierto».

«Las cosas se torcieron cuando llegó al Madrid. Era un equipo fantástico, pero también estaba el Barcelona de Xavi, Messi, Iniesta y Busquets. Nunca se les podía ganar. Con todo el respeto por aquel pobre hombre que falleció», dice Kieft refiriéndose a Tito Vilanova, exentrenador del Barcelona que murió en 2014 por cáncer. «Ahí es donde, en algún momento, las cosas se torcieron».

Mourinho ha dirigido al Chelsea, Manchester United, Tottenham y AS Roma, y con 63 años tiene contrato con el Benfica hasta 2027.