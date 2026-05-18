Wim Kieft analiza en «KieftJansenEgmondGijp» la situación de Raheem Sterling en el Feyenoord. El comentarista de Haarlem no entiende por qué el técnico Robin van Persie lo está utilizando así.

«Robin van Persie me parece un chico estupendo. Seguro que también quería ayudar a Sterling. Pero esta semana leo que quiere que juegue porque está mejorando y haciéndose más fuerte», comienza Kief su relato sobre el extremo del Feyenoord.

Y añade, indignado: «Maldita sea, con 88 partidos internacionales, no puedes cerrar tu carrera en Holanda contra el PEC Zwolle. Yo habría dicho: chicos, eso no lo hago».

El presentador Michel van Egmond recuerda que, además, Sterling fue sustituido por Van Persie en Zwolle. Los de Róterdam acabaron imponiéndose al PEC gracias a un doblete de Anis Hadj Moussa.

René van der Gijp lo compara con un excompañero de Sterling: «Vi por casualidad dos o tres goles de Theo Walcott. Se iba del lateral y lanzaba el balón por encima. A ese ya no lo alcanzaba nadie».

«Pero si pierde entre un 20 y un 30 % de eso, se acabó. Sterling también lo tenía. Todo a gran velocidad», analiza Van der Gijp sobre la principal cualidad del extremo, de quien aún no se sabe si jugará en el Feyenoord la próxima temporada.

«¿Qué ha llevado a Sterling a hacer esto?», pregunta en voz alta su compañero de mesa, Rob Jansen. «Ha sido un jugador de primer nivel, no un chaval cualquiera. ¿Quién demonios ha dicho: hagamos esto?».

Para terminar, Kieft intenta explicar la llegada de Sterling al Feyenoord. «Quizá Van Persie le dijo: “¿Me ayudas?” Quizá se conocían bien. Tampoco lo sé, Rob. No tengo ni idea. Hubiera sido mejor que se fuera al Girona, pero allí no lo querían».