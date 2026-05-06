Khvicha Kvaratskhelia hizo historia en la Liga de Campeones el miércoles por la noche. El delantero del París Saint-Germain dio una asistencia en el minuto tres contra el Bayern de Múnich, logrando así una hazaña única.

En el minuto 3, el georgiano partió por la izquierda y envió un pase milimétrico a Ousmane Dembélé, quien marcó el 0-1.

Nunca antes un jugador había marcado o asistido en siete eliminatorias consecutivas de la Liga de Campeones en una misma campaña, hasta que Kvaratskhelia lo logró en el Allianz Arena.

Su racha empezó en la vuelta de los octavos ante el AS Mónaco, con un gol. Luego, frente al Chelsea, marcó dos tantos y dio una asistencia.

En la vuelta en Stamford Bridge, donde el Chelsea no tuvo opciones ante la máquina parisina, dio otra asistencia.

En cuartos marcó ante el Liverpool y en la vuelta asistió.

En la ida de semifinales ante el Bayern (5-4) anotó dos tantos y en la vuelta firmó otra asistencia a Dembélé.

Con esto, Kvaratskhelia se une a Dembélé y Mbappé como los únicos jugadores del PSG que han participado en al menos quince goles en una misma Liga de Campeones.