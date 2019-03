Keylor Navas: "Hiciese lo que hiciese, con Solari no iba a jugar"

"Tengo contrato y mi ilusión siempre pasa por seguir en el Real Madrid"

Feliz por recuperar la titularidad y con un mensaje claro para su ex entrenador. Así dse mostró Keylor Navas, portero del , que comentó sus ilusiones renovadas con el regreso de Zidane. El meta costarricense, concedió una entrevista a "El Partidazo" de la Cadena COPE, donde reconoció que con Solari sabía que no tendría oportunidades de jugar. y explicó que tras ser titular ante el , se "emocionó muchísimo al ver mi nombre en el once".

Sin oportunidades con Solari, Keylor comentó que fue una stiuación delicada para él: "Sí tenía la sensación de que hiciese lo que hiciese en los entrenamientos no ib a a jugar. Pero siempre he sido un profesional, me motivaba hacer las cosas bien porque soy un privilegiado". Además, explicó que "el último partido de Champions en la fase de grupos fue bastante feo. Se dio la oportunidad de jugar a casi todos mis compañeros y a mí no" zanjó.

También explicó que "el pasado es pasado y hay que enfocarse en la nueva etapa con Zidane. Disfrutar de lo que venga. estoy tranquilo porque sé que él da oportunidades a todos los futbolistas, no solo a mí".

Keylor comentó en la COPE que tiene "compañeros que se han acercado a mí y no me han dejado solo como Ramos, Modric, Marcelo, Kroos, Bale, Isco... podría decir todos los nombres, en realidad. Siempre me han apoyado". Y sobre su relación con el belga Thibaut Courtois, explicó que "la competencia tiene que ser sana. Detrás del futbolista está la persona. No tengo problema en llevarme bien y convivir con Courtois. Mi relación con él ha sido normal".