Kevin de Bruyne lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con Bélgica en la Eurocopa 2021

En el minuto 58 llegó el gran susto de la final de la Champions League. Un choque fortísimo entre Kevin De Bruyne y Rudiger acabó con el belga retirándose del campo entre lágrimas después de ser atendido en el césped. De esta forma, el Manchester City perdía a uno de sus hombres más importantes con media hora de final por delante y el marcador en contra 0-1. Al poco de retirarse, el centrocampista belga se sentaba en el banquillo con hielo en el ojo izquierdo, visiblemente afectado, y posteriormente tenía que irse a vestuarios. Ahora con la Euro encima y su selección como una de las favoritas, se confirma que no podrá estar en el primer partido.

El choque con Rudiger le ha provocado a De Bruyne daño en el ojo izquierdo, donde se aplicaba hielo poco después de ser sustituido.

Horas después, fue el propio belga quien explicó a través de sus redes sociales la lesión sufrida: "Hola, tras volver del hospital el diagnóstico indica que sufro fractura aguda del hueso de la nariz y fractura orbitaria izquierda. Me siento bien ahora. Todavía decepcionado por lo de ayer, obviamente, pero volveremos".

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back