Kevin Carabantes: “Con FAS ya veníamos hablando antes de que este torneo empezara”

El portero tendrá su primer experiencia en uno de los equipos grandes de El Salvador.

Kevin Carabantes cambió de aires al dejar la zona oriental para irse al occidente, según le reveló al periódico “El Gráfico”. FAS lo pretendía desde el Apertura 2019, pero en ese momento no podía irse del Municipal Limeño.

“Con FAS ya veníamos hablando antes de que este torneo empezara, había relaciones pero no pudimos arreglar porque tenía acuerdo verbal con el Coronel Gálvez de seguir con Limeño, pero la pista ya me la venían siguiendo desde hace unos torneos, no ha sido que después de la final me contactaron”, explicó Carabantes.

Sobre la competencia que tendrá en la portería de FAS, el seleccionado nacional señaló: “Estoy seguro y consciente de que en mi carrera nadie me ha regalado nada en lo futbolístico, conozco a Nico Pacheco, estuvimos en procesos de selecciones juveniles, será una competencia sana y pelearemos por el objetivo y si está Wílber también”.