Kevin Álvarez, afligido por los insultos de los hinchas de Olimpia

El lateral derecho no resolvió su situación contractual con los albos y se entrena con Marathón, algo que no cayó bien entre los aficionados.

Kevin Álvarez atraviesa una particular situación. Tras desvincularse de Olimpia, el lateral derecho de 22 años se entrena con Marathón, aunque tampoco tiene un vínculo formal con los verdes, algo que en los hinchas blancos no ha caído nada bien, según reconoció el mismo jugador en su cuenta de Instagram.

"Recibo insultos a diario de aficionados de Olimpia por la razón que me encuentro entrenando con Marathón", escribió el oriundo de San Pedro Sula, ganador de tres títulos locales, una Copa y una Supercopa con los albos.}

"Hasta de pecho frío me han tratado. Siempre que me puse la camisa y me tocaba jugar di la vida por los colores, cosa que pocos hacen hoy en día por la institución", agregó la Culebra, que le pidió permiso al técnico de Olimpia, Héctor Vargas, para practicar con Marathón mientras resuelve su situación.

"Mi futuro no está definido, aún no arreglo con Marathón ni con otro equipo. Siempre he dicho que mi prioridad es Olimpia en Honduras, a no ser que ellos me descarten", aclaró.